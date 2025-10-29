Logo El Espectador
EN VIVO | Millonarios vs. Once Caldas: siga el partido clave de la Liga BetPlay

Embajadores y albos se enfrentan en un duelo en el que los dos equipos se juegan sus pretensiones de llegar a los cuadrangulares.

Fernando Camilo Garzón
30 de octubre de 2025 - 12:58 a. m.

Millonarios se juega sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Millonarios y Once Caldas se enfrentan en El Campín por la fecha 18 de la Liga BetPlay en un duelo de necesitados. Ambos equipos llegan con la urgencia de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares, pues cualquier otro resultado podría significar la eliminación.

Los dirigidos por Hernán Torres buscan reencontrarse con la victoria tras un semestre irregular, mientras que el conjunto blanco de Manizales apela a su cierre de campaña para aferrarse a una posibilidad matemática. El que pierda, prácticamente dirá adiós al torneo.

El XI del Once Caldas

El XI de Millonarios

¿A qué hora es el partido?

El compromiso entre Millonarios y Once Caldas se disputará este miércoles a las 8:20 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II, contará con transmisión en vivo por Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

