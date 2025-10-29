EN VIVO | Millonarios vs. Once Caldas: siga el partido clave de la Liga BetPlay

Millonarios se juega sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Millonarios y Once Caldas se enfrentan en El Campín por la fecha 18 de la Liga BetPlay en un duelo de necesitados. Ambos equipos llegan con la urgencia de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares, pues cualquier otro resultado podría significar la eliminación.

Los dirigidos por Hernán Torres buscan reencontrarse con la victoria tras un semestre irregular, mientras que el conjunto blanco de Manizales apela a su cierre de campaña para aferrarse a una posibilidad matemática. El que pierda, prácticamente dirá adiós al torneo.

💪 Esta es la nómina titular del Once Caldas frente a Millonarios.#MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/YXYyQhOymY — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 30, 2025

▶ Los elegidos para enfrentar al Once Caldas en El Campín.



💙🔥 ¡Vamos Millonarios! Ⓜ️✨#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/dafjkfzKNB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 30, 2025

El compromiso entre Millonarios y Once Caldas se disputará este miércoles a las 8:20 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II, contará con transmisión en vivo por Win Sports.

