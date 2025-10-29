EN VIVO | Junior le gana 1-0 a Santa Fe en partido clave de la Liga BetPlay

Jugadores de Santa Fe, en el partido ante La Equidad por la fecha trece de la Liga Betplay 2025-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe está urgido de victoria. El cuadro cardenal, tras una mala racha de partidos, busca volver a encaminar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Para ese reto tendrá que visitar a Junior este miércoles, en un duelo muy difícil para los leones. Sobre todo, teniendo en cuenta que el cuadro tiburón ya tiene su cupo asegurado a las finales del campeonato colombiano.

El minuto a minuto del partido

⏱️ MINUTO 14′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| Chará tuvo el doblete en sus pies. El delantero quedó de cara al arco tras una contra, pero falló en la definición.

⏱️ MINUTO 7′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| Arranca Junior por delante. Gol de Yimmy Chará. Llegó de jugada a balón parado, tras una falta de Santa Fe en la zona derecha.

El balón se centró al área y con doble cabezazo llegó el tanto que abrió el marcador.

⏱️ MINUTO 5′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| El cuadro local arrancó con más ímpetu. Presionan alto a Santa Fe y ya empiezan a generar peligro.

Así como en Barranquilla se juega este duelo, en Medellín se juega otro buen duelo entre el DIM y Bucaramanga. Enfrentamiento por el liderato.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| ¡Ya rueda el balón en Barranquilla! Santa Fe y Junior se miden por la fecha 18 del campeonato colombiano.

Todo está listo y dispuesto en el Estadio Metropolitano. Ya suenan los himnos en la capital del Atlántico. En minutos arranca el juego.

Nuestra nómina para hoy ante Junior por la fecha 18 de la @LigaBetPlayD 🦁🇮🇩 pic.twitter.com/PTfrwa1Wp5 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 29, 2025

El partido entre Junior y Santa Fe está pactado para empezar a las 6:10 de la tarde. Contará con transmisión de Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador