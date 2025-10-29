Logo El Espectador
EN VIVO | Junior le gana 1-0 a Santa Fe en partido clave de la Liga BetPlay

El cuadro de Barranquilla recibe a los leones en un duelo que será crucial en la carrera por entrar a los ocho.

Fernando Camilo Garzón
29 de octubre de 2025 - 11:26 p. m.

Actualizaciones clave

Jugadores de Santa Fe, en el partido ante La Equidad por la fecha trece de la Liga Betplay 2025-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Independiente Santa Fe está urgido de victoria. El cuadro cardenal, tras una mala racha de partidos, busca volver a encaminar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Para ese reto tendrá que visitar a Junior este miércoles, en un duelo muy difícil para los leones. Sobre todo, teniendo en cuenta que el cuadro tiburón ya tiene su cupo asegurado a las finales del campeonato colombiano.

El minuto a minuto del partido

Hace 5 horas

Casi llega el segundo

⏱️ MINUTO 14′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| Chará tuvo el doblete en sus pies. El delantero quedó de cara al arco tras una contra, pero falló en la definición.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Junior!

⏱️ MINUTO 7′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| Arranca Junior por delante. Gol de Yimmy Chará. Llegó de jugada a balón parado, tras una falta de Santa Fe en la zona derecha.

El balón se centró al área y con doble cabezazo llegó el tanto que abrió el marcador.

Hace 5 horas

Junior, presionando

⏱️ MINUTO 5′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| El cuadro local arrancó con más ímpetu. Presionan alto a Santa Fe y ya empiezan a generar peligro.

Hace 5 horas

Al mismo tiempo

Así como en Barranquilla se juega este duelo, en Medellín se juega otro buen duelo entre el DIM y Bucaramanga. Enfrentamiento por el liderato.

Actualización claveHace 5 horas

¡Empezó el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴🔵 JUN 0-0 SAN 🔘🔘| ¡Ya rueda el balón en Barranquilla! Santa Fe y Junior se miden por la fecha 18 del campeonato colombiano.

Hace 5 horas

Suenan los himnos

Todo está listo y dispuesto en el Estadio Metropolitano. Ya suenan los himnos en la capital del Atlántico. En minutos arranca el juego.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Santa Fe

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Junior

Hace 5 horas

¿A qué hora es el partido?

El partido entre Junior y Santa Fe está pactado para empezar a las 6:10 de la tarde. Contará con transmisión de Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Actualizaciones clave

