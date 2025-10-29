Fortaleza confirmó su histórica clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Fortaleza será uno de los finalistas en la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fortaleza CEIF logró una histórica clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II tras vencer 1-0 a La Equidad en el estadio de Techo.

El único gol del partido lo marcó Emilio Aristizábal, de penalti al minuto 63, en un compromiso correspondiente a la fecha 18 del torneo. Con este resultado, el equipo bogotano alcanzó los 34 puntos y aseguró por primera vez en su historia un cupo entre los ocho mejores.

DIOS MÍO NO ME DESPIERTEN DE ESTE SUEÑO NO ME LA CREO VIRGENCITA PRECIOSA ESTAMOS EN LOS 8 JESÚS MARÍA Y JOSÉ POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA HISTORIA ESTAMOS EN CUADRANGULARES TIGRE LEÓN CUCHARA A FORTA NADIE LO PARA!!! pic.twitter.com/MZAhlackuW — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) October 30, 2025

El partido fue equilibrado en la primera mitad, con pocas opciones claras para ambos equipos. Sin embargo, en la segunda parte, Fortaleza mostró mayor control del balón y solidez en su planteamiento, logrando abrir el marcador y sostener la ventaja con madurez táctica. La Equidad, último en la tabla, no tuvo respuestas ofensivas y terminó sin generar peligro sobre el arco visitante.

Con la victoria, Fortaleza se unió al grupo de clasificados que ya integran Bucaramanga, Medellín y Junior, mientras que Atlético Nacional está prácticamente adentro.

Más allá del resultado, el equipo bogotano confirmó su gran momento en el semestre y consolidó un proyecto que, con buen juego y disciplina, se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador