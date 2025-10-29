Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Fortaleza confirmó su histórica clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El cuadro capitalino aseguró por primera vez su lugar en las finales del fútbol colombiano y peleará por la estrella de diciembre.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de octubre de 2025 - 12:18 a. m.
Fortaleza será uno de los finalistas en la Liga BetPlay.
Fortaleza será uno de los finalistas en la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Fortaleza CEIF logró una histórica clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II tras vencer 1-0 a La Equidad en el estadio de Techo.

El único gol del partido lo marcó Emilio Aristizábal, de penalti al minuto 63, en un compromiso correspondiente a la fecha 18 del torneo. Con este resultado, el equipo bogotano alcanzó los 34 puntos y aseguró por primera vez en su historia un cupo entre los ocho mejores.

Vínculos relacionados

EN VIVO | Junior le gana 1-0 a Santa Fe en partido clave de la Liga BetPlay
Liverpool volvió a perder contra el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma
Luis Díaz y un nuevo gol en Alemania: así anotó con Bayern en la DFB Pokal, video

El partido fue equilibrado en la primera mitad, con pocas opciones claras para ambos equipos. Sin embargo, en la segunda parte, Fortaleza mostró mayor control del balón y solidez en su planteamiento, logrando abrir el marcador y sostener la ventaja con madurez táctica. La Equidad, último en la tabla, no tuvo respuestas ofensivas y terminó sin generar peligro sobre el arco visitante.

Con la victoria, Fortaleza se unió al grupo de clasificados que ya integran Bucaramanga, Medellín y Junior, mientras que Atlético Nacional está prácticamente adentro.

Más allá del resultado, el equipo bogotano confirmó su gran momento en el semestre y consolidó un proyecto que, con buen juego y disciplina, se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Fortaleza

Fortaleza Cuadrangulares

Cuadrangulares Liga BetPlay

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Liga Colombiana

Fortaleza en cuadrangulares

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.