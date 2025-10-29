Logo El Espectador
Liverpool volvió a perder contra el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

El cuadro londinense eliminó a los de Anfield de la EFL Cup.

Fernando Camilo Garzón
29 de octubre de 2025 - 10:19 p. m.
Daniel Muñiz (izq.) disputa un balón con Alexis Mac Allister.
Foto: Liverpool, vía X
Crystal Palace eliminó a Liverpool de la Copa de la Liga inglesa tras vencerlo 3-0 en Anfield este miércoles.

El colombiano Daniel Muñoz fue titular y cumplió una buena actuación como lateral derecho, mientras que Jefferson Lerma ingresó en el segundo tiempo para reforzar el mediocampo del equipo londinense.

El resultado amplía la racha favorable del Palace contra los dirigidos por Arne Slot en la presente temporada.

Ya le habían ganado la Community Shield y la Premier League, y ahora completaron su tercer triunfo consecutivo frente al conjunto de Anfield.

Liverpool atraviesa un momento difícil, con solo una victoria en sus últimos siete partidos oficiales.

En ese periodo perdió además contra Chelsea, Manchester United, Brentford y Galatasaray. Sus próximos compromisos serán ante Aston Villa y Real Madrid en casa, y frente a Manchester City como visitante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

