“Es importante que el rival sepa que va a sudar mucho si quiere ganarme”: Alcaraz

Tras sellar su pase a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz destacó este martes que, para su juego, es clave el lenguaje corporal para que el contrincante entienda que va a tener que sufrir bastante si lo quiere dejar por fuera del último Gran Slam de la temporada.

Alcaraz venció este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 para regresar dos años después a unas semifinales en Nueva York. El español, que no ha cedido un solo set en sus cinco partidos disputados, aseguró que se siente fuerte y con confianza.

“La manera en que camino entre puntos, con actitud, mostrando que estoy fresco y físicamente bien, es muy importante para que el rival sepa que va a sudar mucho y correr mucho si quiere ganarme”, dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio Arhur Ashe.

El tenista de 22 años, ganador de cinco Grand Slams, explicó que los tenistas juegan un partido “entre bambalinas” paralelo al que se disputa en la cancha, donde el lenguaje corporal resulta clave para llevarse la victoria.

“Cómo le muestras al rival cómo te sientes es muy importante. No importa si te sientes exhausto, si estás muy cansado o piensas que no puedes seguir. Si le demuestras al oponente que estás fresco, que puedes jugar dos, tres o más horas, que puedes mantener intercambios largos, le estás transmitiendo la idea de que va a ser muy difícil”.

Alcaraz tiene ahora dos días de descanso antes de sus semifinales del viernes, en las que se enfrentará con el ganador del partido de este miércoles entre el serbio Novak Djokovic, cuatro veces ganador de este certamen, y el estadounidense Taylor Fritz.

“Me siento muy cómodo, he jugado un partido prácticamente perfecto. Quizás el mejor, por el momento, por el rival. Estoy golpeando la bola muy bien y me siento muy bien físicamente. De cara a ir a una semifinal de ‘Grand Slam’ eso te da mucha tranquilidad y confianza”, concluyó Alcaraz.

