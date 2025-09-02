Envigado vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo los octavos de la Copa BetPlay

Millonarios clasificó a los octavos de final de la Copa BetPlay tras dejar en el camino al Real Cartagena. Foto: El Espectador - José Vargas

La Copa BetPlay continúa este jueves con la ida de los octavos de final entre Envigado y Millonarios. El encuentro se disputará en el Polideportivo Sur. La vuelta de la serie se jugará el próximo 16 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá.

El plantel embajador, dirigido por Hernán Torres, viajó a territorio antioqueño en la tarde de este martes. La delegación no pudo contar con el portero uruguayo Guillermo de Amores, quien sufrió una lesión grado tres en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante el compromiso anterior.

Su lugar lo ocupará el nariñense Iván Arboleda, que regresó recientemente al club tras un periodo como agente libre. Él y el bogotano Diego Novoa se disputarán el arco en las próximas semanas.

Además de De Amores, Millonarios no contará con otros dos jugadores que han sido habituales, como el volante Nicolás Arévalo y el lateral Danovis Banguero. En ataque tampoco estará Santiago Giordana, expulsado en la ronda anterior por una dura entrada sobre un rival.

En contraste, la buena noticia es la evolución del delantero Leonardo Castro, ausente desde marzo por una fractura. Aunque todavía no integra la convocatoria, ha vuelto a entrenar con el primer equipo y su regreso a las canchas parece cercano.

Millonarios alcanzó esta instancia tras superar a Real Cartagena en la ronda previa con un global de 4-3. En Bogotá impuso condiciones con un 3-1, partido en el que Beckham Castro se destacó con un doblete.

Sin embargo, en la vuelta, disputada en el Jaime Morón, el cuadro azul sufrió para mantener la ventaja y solo con un penalti convertido por Banguero logró asegurar el tiquete a los octavos.

Por su parte, Envigado avanzó a esta fase desde la ronda de grupos. Compartió zona con Alianza FC, Águilas Doradas, Barranquilla FC y Orsomarso, imponiéndose con solidez en la tabla y logrando el cupo directo entre los 16 mejores del certamen.

El duelo en el Polideportivo Sur marcará el inicio de una serie en la que Millonarios llega con bajas relevantes y Envigado con el objetivo de aprovechar la localía. La llave se definirá en Bogotá, pero este primer capítulo puede marcar la tendencia de cara a la clasificación a cuartos de final.

Hora y dónde ver en vivo Envigado vs. Millonarios en la Copa BetPlay:

Fecha: Miércoles 3 de septiembre

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Canal: Win Sports+

