Deportes
Selección Colombia

Estas fueron las declaraciones de Néstor Lorenzo luego del sorteo del Mundial

“Nos tocó Portugal. Nos gusta competir contra los mejores del mundo”, fueron parte de las declaraciones del técnico de la selección de Colombia luego de conocerse el grupo del conjunto nacional en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de diciembre de 2025 - 08:34 p. m.
Seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre Colombia y Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Foto: EFE - Adan González
Este viernes 5 de diciembre de 2025, se realizó en Washington, Estados Unidos el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. La selección de Colombia quedó sembrada en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

El director técnico del equipo nacional, Néstor Lorenzo, estuvo presente en el evento junto a sus otros 41 homólogos de las demás selecciones participantes. El estratega argentino habló con Gol Caracol en la zona mixta luego de conocerse los resultados del sorteo.

“Nos tocó un equipo como Portugal, de los mejores equipos del mundo. Nos gusta competir contra los mejores del mundo. De Uzbekistán no conozco mucho. Vamos a esperar y prepararnos de la mejor manera”, declaró el técnico del combinado patrio.

¿Qué dijo el DT de la selección sobre las sedes del Mundial?

Aun sin conocerse al detalle la sede de Colombia durante el Mundial y mucho menos las fechas, horarios y estadios donde competirá la ‘Tricolor’, Néstor Lorenzo tuvo palabras para referirse a lo que se podría esperar de los países sedes en esta Copa del Mundo.

El calor ya lo afrontamos en la Copa América. Estuvimos en Arizona, Tuvimos viajes largos. Todos son con charter, seguramente habrá comodidad en cuanto a eso. Sobre México y el sur de Estados Unidos, estamos habituados a jugar en esa zona”, explicó Lorenzo.

¿Qué jugadores de Colombia estarán en el mundial?

Además de todo lo anterior, el entrenador nacional también tuvo tiempo de contestar la pregunta que nos hacemos muchos: ¿Qué tan definida está la lista de futbolistas que representarán al país en la cita orbital? Sin embargo, el técnico dejó la cuestión muy abierta.

“No voy a decir porcentajes. La selección está abierta. Hay una competencia linda y esperamos que lleguen en su mejor nivel, pero es difícil que lo hagan en el cierre de los campeonatos europeos. Sabemos que es exigente”.

Finalmente, el director técnico de la selección recordó cómo ha sido todo este camino con el equipo nacional hasta llegar al sorteo de la Copa del Mundo. Un trasegar que empezó el 26 de septiembre de 2022 frente a Guatemala en un partido amistoso y continuará en el Mundial 2026.

“Es gratificante que se valore el proceso, el trabajo, el crecimiento del equipo. Cuando me llamaron para conducir el equipo empezamos desde cero. Se armó un grupo maravilloso. Hemos cumplido con volver a una cita mundialista. Disfrutémoslo”, finalizó Néstor Lorenzo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

