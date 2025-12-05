¿Cuál es el grupo más difícil del mundial de la FIFA 2026?

Después de conocerse todos los grupos de la máxima cita mundialista, empiezan a aparecer los partidos más interesantes de la fase inicial del certamen. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya se conocen todos los grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El torneo, que contará por primera vez con la participación de 48 selecciones y será celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, no parece tener, en principio, un grupo complicado, como sí ha ocurrido en ediciones anteriores.

A diferencia de otros mundiales —donde solía existir un grupo con duelos muy llamativos—, la ampliación del número de participantes reduce la posibilidad de cruces entre potencias en la primera ronda. Por eso, sobre el papel, los favoritos deberían clasificar sin mayores complicaciones. A pesar de esto, hay algunos grupos que pueden llamar la atención debido a la situación actual de las selecciones.

Los grupos más interesantes del Mundial de la FIFA 2026

Grupo C: Brasil y Marruecos, duelo imperdible

Uno de los grupos más interesantes es el C. Brasil, cabeza de serie, se enfrentará a Marruecos, una de las selecciones más fuertes del mundo y favorita a ganar la Copa Africana de Naciones que terminará en 2026. El grupo lo completan Haití —que jugará su segundo Mundial— y Escocia, que regresará a la cita orbital después de 28 años, en lo que será su novena participación.

Grupo E: Alemania vuelve a buscar protagonismo

Otro grupo llamativo es el E, integrado por Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Alemania llega como una de las grandes favoritas luego de su buen rendimiento en la última Liga de Naciones de la UEFA. Tras ganar el Mundial 2014, el combinado europeo fue eliminado en primera fase en Rusia 2018 y Catar 2022, por lo que intentará recuperar su protagonismo en su 21ª participación consecutiva (no falta desde 1950).

El grupo también tiene a Curazao, que debutará en un Mundial y se convierte en el país más pequeño en hacerlo, y se suma Costa de Marfil, campeona de África en 2024 y ausente de la Copa del Mundo en 2022. El grupo lo cierra Ecuador, que, por su parte, buscará mejorar su mejor actuación histórica: los octavos de final en Alemania 2006.

Grupo F: Japón quiere sorprender a Holanda

El grupo F también promete. Allí estará Holanda, que no tuvo dificultades para clasificar en Europa; Japón, la primera selección en asegurar su cupo al Mundial 2026 y que jugará su octava cita consecutiva; y Túnez, que disputará su tercer Mundial seguido, el séptimo de su historia.

A ellos se sumará el ganador del repechaje 2 de la UEFA, conformado por Ucrania, Albania, Polonia y Suecia.

Grupo H: España y Uruguay, campeones enfrentados

Uno de los cruces más atractivos se dará en el grupo H. España, actual campeona de la Eurocopa y con figuras como Lamine Yamal, buscará ganar su segundo título mundial. Enfrente estará Uruguay, bicampeona del mundo (1930 y 1950), que disputará su 17º Mundial. El grupo lo completan Arabia Saudita y Cabo Verde, que debutará en la Copa del Mundo.

Grupo I: Francia, una potencia rodeada de talento

Finalmente, el grupo I también genera expectativas. Francia, subcampeona mundial en Catar 2022, llega como una de las principales candidatas. Senegal disputará su tercer Mundial consecutivo y cuenta con figuras como Sadio Mané. Noruega volverá a una Copa del Mundo después de 28 años, con una delantera destacada encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard. El grupo se cerrará con el ganador del repechaje 2 de la FIFA, en el que competirán Bolivia, Surinam o Irak.

Los partidos más interesantes de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026

Seguido a esto, hay partidos llamativos en la primera fase de la Copa del Mundo de 2026. Por un lado está la selección de Colombia, vigente subcampeona de América, que enfrentará a Portugal, actual campeona de la Liga de Naciones de Europa. Este encuentro será uno de los encuentros más atractivos, especialmente por la presencia de figuras de talla mundial en ambas selecciones.

Además, esta fase contará con el duelo entre España y Uruguay, dos equipos que ya saben lo que es levantar la Copa del Mundo. Finalmente, también destaca el partido entre Brasil y Marruecos, que enfrentará a una potencia histórica de Sudamérica contra una de las selecciones más fuertes del continente africano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador