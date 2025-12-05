Logo El Espectador
¿Quiere ir a la final del mundial? La FIFA entregó sorprendente noticia para los hinchas

El anuncio se dio en medio del sorteo de los grupos del Mundial de la FIFA 2026.

05 de diciembre de 2025 - 05:52 p. m.
Foto: EFE - JUSTIN LANE
La ilusión de miles de aficionados terminó en decepción en pleno sorteo del Mundial 2026. Mientras se definían los grupos de la próxima Copa del Mundo, la FIFA anunció una noticia que tomó por sorpresa a todos, las boletas para la final ya están agotadas.

El comediante Kevin Hart, uno de los presentadores del evento, fue el encargado de soltar la noticia durante la transmisión. Según reveló, no queda un solo boleto disponible para el partido decisivo, que se disputará el domingo 19 de julio de 2026.

El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium, Estados Unidos, en Nueva York, en el imponente estadio ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores.

El escenario, inaugurado en 2010, suele recibir a las estrellas de la NFL como los New York Giants y los New York Jets, pero en 2026 cambiará el fútbol americano por el deporte rey.

Esta sede también fue escenario de la final de la Copa América Centenario en 2016 y recientemente albergó partidos del Mundial de Clubes 2025, incluyendo la final entre Chelsea y PSG.

Los boletos se vendieron en cuatro etapas y las entradas oscilaron entre 2,030 y 6,730 dólares, siendo esta última la tarifa más alta. Los demás valores intermedios fueron de 2,790 y 4,230 dólares, cifras que, pese a su elevado costo, no impidieron que todas las localidades se agotaran rápidamente. Esta fiebre por el torneo se suma a los ya superados dos millones de boletos vendidos para los partidos de la Copa del Mundo.

¿Dónde es la final de la Copa del Mundo 2026?

  • Fecha: domingo 19 de julio de 2026
  • Estadio: Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)
  • Lugar: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Capacidad: 82.500 espectadores

