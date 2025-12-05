Logo El Espectador
Portugal vs. Colombia: un duelo inédito en la historia de los Mundiales

Después del sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se confirmó que el crack portugués enfrentará a la Tricolor por primera vez.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de diciembre de 2025 - 07:53 p. m.
Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, y James Rodrígez, capitán de la selección de Colombia
Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, y James Rodrígez, capitán de la selección de Colombia
Foto: El Espectador
Luego del sorteo realizado en Washington D.C., la selección de Colombia ya conoció a los tres rivales que enfrentará en el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La tricolor quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán —debutante en una Copa del Mundo— y el ganador del repechaje FIFA 1 (conformado por Jamaica, República Democrática del Congo, Nueva Caledonia)

El plato fuerte del grupo será el enfrentamiento ante Portugal, programado para la última fecha de la fase de grupos, el 27 de junio, en Miami o Atlanta. Este duelo será histórico, pues marcará la primera vez que Cristiano Ronaldo —ganador de cinco Balones de Oro— se enfrente a la selección de Colombia, ya sea en competencias oficiales o amistosos. Ante esto, el amistoso que se planeaba disputar contra los lusos como preparación deberá cancelarse.

Partidos de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026

Por otro lado, el debut de Colombia será el 17 de junio, frente a Uzbekistán, en Ciudad de México o Houston, según la programación preliminar. El segundo partido de la fase de grupos se jugará el 23 de junio contra el equipo que obtenga el cupo en el repechaje FIFA, en Guadalajara o Houston.

Así comienza el camino de la Tricolor en el torneo de 2026, un Mundial que no solo abre la puerta a nuevos formatos, sino también a duelos inéditos que levantarán expectativas en todas las aficiones, especialmente la colombiana.

James vs. Cristiano Ronaldo, un duelo entre amigos

Por otro lado, este duelo también resulta atractivo por la cercanía entre las dos principales figuras de estas selecciones. James Rodríguez, capitán de la selección de Colombia, y Cristiano Ronaldo, capitán y máximo referente de Portugal, coincidieron en el Real Madrid durante tres temporadas, específicamente desde la llegada de James en el verano de 2014 hasta 2017. Además, ambos mantienen una relación cercana tras su paso por el club español.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

