Dos meses después, Falcao volvió a una convocatoria del Rayo Vallecano

Falcao García retornó a las convocatorias del técnico Andoni Iraola, puesto que el delantero colombiano no figuraba desde el 26 de febrero debido a una lesión que presentó en uno de sus gemelos. Asimismo, Rayo Vallecano volvió a conocer la victoria tras imponerse por un gol ante el Espanyol.

El equipo de Vallecas no llevaba un buen presente, tenía acumulados 12 partidos sin conocer la victoria, pese a que ‘El Tigre’ Falcao no figuró en el once titular ni tuvo minutos, es un avance su regreso a las convocatorias de su equipo.

Falcao no suma minutos desde el 26 de febrero de este año, partido en la cual su equipo cayó derrotado contra Real Madrid por 1-0. Con la victoria de esa tarde contra Espanyol, Rayo Vallecano acumula 37 puntos, que le sirven para alejarse de la zona de descenso y lo ubican parcialmente en la casilla 14 de LaLiga.

El próximo partido de Rayo Vallecano será el domingo 24 de abril contra Barcelona en el Camp Nou. Falcao hizo el gol del triunfo en el partido de Vallecas ante los catalanes a comienzo de campaña.

