Francia clasificó al Mundial de 2026, ¿quiénes más sellaron también su boleto?

Kylian Mbappé marcó un doblete en la victoria de Francia sobre Ucrania 4-0.

La de Francia se convirtió este jueves en la 29° selección que sella su boleto rumbo a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los bleus se impusieron con contundencia a Ucrania (4-0) y de esa manera se adueñaron del primer lugar del Grupo D de las eliminatorias europeas.

El onceno francés, subcampeón de la anterior cita orbital, fue superior en Saint-Denis, aunque no pudo abrir e marcador antes del descanso. Ya en el descanso cayeron las anotaciones. La primera por obra de Kylian Mbappé, con un remate desde el punto penalti.

Cuando faltaban 15 minutos para el final del tiempo regular Michael Olise estiró la ventaja. Poco después Mbappé volvió a reportarse con un doblete que convirtió la victoria parcial en goleada y, por último, llegó Hugo Ekitike para poner el 4-0 definitivo.

De esta manera Francia se convirtió en la segunda selección europea que confirma su presencia en la próxima Copa del Mundo. La primera en lograrlo fue Inglaterra, que ya había sellado su boleto mundialista en octubre pasado, pero de todos modos venció este jueves a Serbia (2-0).

¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gYpvItXWoW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Portugal dependía de sí mismo para clasificar de manera anticipada, pero sufrió un revés en su visita a Irlanda, donde cayó 2-0. La derrota no fue el único golpe para los lusos, pues Cristiano Ronaldo, su máxima figura, no podrá jugar el próximo partido por expulsión.

Más sobre la jornada de eliminatorias

Noruega, que no clasifica a una cita orbital desde 1998, estuvo cerca de certificar su clasificación en esta misma jornada tras vencer 4-1 a Estonia, pero como Italia, su más cercano perseguidor en el Grupo I también ganó -victoria 2-0 ante Moldavia-, no pudo celebrar, aunque más por un tecnicismo.

Ahora bien, los nórdicos tienen un escenario ideal para festejar su regreso al Mundial en la próxima fecha. El equipo vikingo le saca tres puntos a la azzurra, y más importante aún, la diferencia de gol entre ambos es de 17, cifra que es prácticamente imposible de revertir.

Las eliminatorias mundialistas también tuvieron acción este jueves en África. Nigeria le puso fin al sueño de Marruecos a primera hora con un contundente 4-1. Más tarde Camerún quedó eliminado a manos de la República Democrática del Congo (1-0). Las ganadoras de ambas llaves se enfrentarán ahora por un lugar en la repesca internacional.

También por un lugar en esos play-offs entre conferencias, en los que ya están instalados Bolivia y Nueva Caledonia, jugaron las selecciones de Emiratos Árabes Unidos e Irak la primera de sus dos tandas. La cita fue en Dubái y terminó 1-1. El próximo martes, en Basora, se define la serie.

Estos son los países clasificados el Mundial de 2026:

Canadá

Estados Unidos

México

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Catar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Con la selección de Francia, ya son 29 de 48 los cupos confirmados en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Entre ellos está Colombia, que al igual que sus rivales, está atento a lo que pueda pasar el próximo 5 de diciembre, día en el que se va a sortear la fase de grupos.

