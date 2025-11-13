Logo El Espectador
EN VIVO: siga el minuto a minuto de Santa Fe vs. Alianza en la Liga BetPlay

El cuadro cardenal no tiene margen de error. Ante el onceno vallenato se juega el semestre y su lugar entre los ocho.

Daniel Bello
Daniel Bello
13 de noviembre de 2025 - 11:34 p. m.
Santa Fe depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares gracias al gol de Harold Mosquera el pasado domingo ante Deportivo Cali.
Foto: Independiente Santa Fe
Santa Fe encara este jueves un partido clave en la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025. El vigente campeón, noveno con 28 puntos, necesita vencer a Alianza para no depender de otros resultados y meterse a los cuadrangulares semifinales. El duelo se disputará en El Campín.

El cuadro vallenato llega a Bogotá como octavo con 29 unidades y con un panorama más favorable, pues con un empate le alcanza para asegurar su clasificación. El compromiso comenzará a las 7:00 p.m., en simultáneo con el resto de la jornada, y promete ser uno de los más intensos de la fecha.

Minuto a minuto de Santa Fe vs. Alianza:

Actualización claveHace 6 horas

Las cuentas de Santa Fe

El conjunto cardenal llega noveno con 28 puntos, pero depende de sí mismo. Para avanzar, debe ganarle a Alianza. El empate lo obliga a mirar otras canchas y hacer cuentas. En ese escenario, necesitaría una derrota amplia de América, un tropiezo de Águilas y que Once Caldas no golee a Cali.

Actualización claveHace 6 horas

Palabras de Pacho López

El estratega cardenal, Francisco “Pacho” López, declaró, luego de la victoria agónica 1-0 contra Deportivo Cali, que lo que tiene el club es fe.

“Santa Fe tiene fe, y eso significa creer que todo es posible. Y al creer que todo es posible, hay que entregarnos para poderlo conseguir, porque no se da por acción divina, tenemos que poner de nuestra parte. Ese es nuestro ADN: carácter, entrega, obediencia y no rendirnos hasta el final”.

Hace 5 horas

Llueve sobre la capital

A falta de poco más de una hora para el pitazo inicial del encuentro, el clima sobre el coloso de la 57 es nublado, con algunas gotas que caen sobre el estadio. La probabilidad de precipitación es del 24% y se estima que en la noche podría comenzar a llover de manera constante sobre el escenario deportivo.

Hace 5 horas

Así está la tabla

Hace 5 horas

Estos son los partidos de este jueves

Todos los encuentros se jugarán en simultáneo para tener total claridad en la ventaja deportiva. Esto se debe a que no solo se definen los dos cupos restantes, sino también el punto invisible de las dos primeras posiciones de la tabla.

  • Llaneros vs. Envigado | 7:00 p.m. | Bello Horizonte - Rey Pelé
  • Santa Fe vs. Alianza | 7:00 p.m. | El Campín
  • Medellín vs. América | 7:00 p.m. | Atanasio Girardot
  • Pasto vs. Bucaramanga | 7:00 p.m. | Departamental Libertad
  • Águilas Doradas vs. Tolima | 7:00 p.m.| Alberto Grisales
  • Junior vs. Atlético Nacional |7:00 p.m.| Metropolitano Roberto Meléndez
  • Unión Magdalena vs. Fortaleza | 7:00 p.m.|Sierra Nevada
  • Deportivo Cali vs. Once Caldas | 7:00 p.m.|Palmaseca
Actualización claveHace 5 horas

Los titulares de Santa Fe: así forma el león

Los 11 inicialistas escogidos por el estratega “Pacho” López son: Andrés Mosquera Marmolejo en el arco. Línea de 5 con Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Victor Moreno, Joaquín Sosa y Christian Mafla. En el mediocampo, Daniel Torres junto a Yilmar Velázquez. Y en el frente de ataque, Alexis Zapata, Harold Santiago Mosquera y el goleador Hugo Rodallega.

Actualización claveHace 4 horas

El XI de Alianza

El técnico del cuadro vallenato, el cartagenero Hubert Bodhert, dispuso de un 4-2-3-1 para enfrentar a Santa Fe. Johan Wallens irá al arco; Kevin Moreno, Jhon García, Yilson Rosales y Kalazán Suárez estarán en la defensa; Jhair Castillo y Rubén Manjarrés estarán junto a Wiston Fernández en el mediocampo, y Edwin Torres, Jesús Muñoz y Carlos Lucumí conformarán el ataque.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

