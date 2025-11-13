Cristiano Ronaldo, expulsado, y Portugal sigue sin clasificarse al Mundial: video

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal. Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

Los planes de la selección de Portugal para clasificarse al Mundial de la FIFA 2026 tendrán que ser aplazados. Los lusos, que necesitaba un triunfo este jueves para asegurar su cupo en la cita mundialista, perdieron 2-0 contra la selección de Irlanda.

Además de la derrota, su capitán y máxima figura, Cristiano Ronaldo, fue expulsado por una agresión fuera de contexto; el delantero golpeó, con el codo, la espalda del defensor irlandés Dara O’Shea dentro del área del seleccionado gaélico.

Aunque en principio el árbitro del encuentro, el sueco Glenn Nyberg, había sancionado la acción con tarjeta amarilla, después de revisar el VAR concluyó que la falta merecía tarjeta roja.

Así fue el partido

El partido empezó con una Portugal dominante. Sin embargo, antes de siquiera llegar a los primeros 20 minutos de juego, tras un tiro de esquina trabajado, Troy Parrott cabeceó para abrir el marcador a favor de Irlanda

Portugal, con la necesidad de buscar el empate y la victoria, salió al ataque, lo que le dejó varios espacios a Irlanda. Justo antes del descanso, Parrott volvió a aparecer. El delantero recibió un pase profundo, encaró y definió para el 2-0 definitivo.

En la segunda mitad, cuando su equipo más lo necesitaba, Cristiano Ronaldo agredió al O’Shea y vio la tarjeta roja. Por esta agresión, Ronaldo se perderá como mínimo el partido contra la selección de Armenia, un encuentro decisivo para la selección de Portugal de cara a asegurar la clasificación al Mundial.

Además, el delantero portugués podría recibir una fecha adicional al tratarse de una agresión deliberada, lo que lo dejaría fuera, en dado caso, del repechaje o incluso del partido inaugural de su selección en la Copa Mundial de 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal?

Tras la dura derrota en Dublín y la expulsión de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal afrontará ante la selección de Armenia un partido determinante para mantener viva su aspiración de clasificar de manera directa al Mundial de la FIFA. Sin margen para otra derrota, los lusos llegan obligados a sumar y a recomponerse en casa.

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025

Hora: 9:00 a.m. (hora de Colombia)

Lugar: Estadio do Dragão

TV: Disney +

