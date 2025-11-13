América condena ataque a sus hinchas en Medellín: “Estos actos no tienen cabida el fútbol”

Jugadores de América de Cali. Foto: América de Cali SA

La dirigencia del América lamentó este jueves los hechos ocurridos en la víspera de la fecha 20 de la Liga BetPlay, cuando un grupo de hinchas, al parecer de Atlético Nacional, atacó a seguidores escarlatas que se trasladaron a Medellín para apoyar a su equipo.

El incidente se presentó en la noche del miércoles en el barrio El Poblado (zona suroriental de la capital antioqueña), donde decenas de aficionados americanos realizaban un banderazo para acompañar a su equipo antes del duelo clave ante Independiente Medellín.

Mientras los hinchas escarlatas se encontraban a las afueras del Café Hotel Medellín, varios hombres llegaron en motocicletas y desataron una agresión con botellas y armas cortopunzantes. Las escenas de violencia dejaron varios heridos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que una persona fue herida con arma blanca y trasladada a la Clínica Las Vegas. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intervino para controlar la situación al cabo de unos minutos.

Gutiérrez también confirmó la captura de dos personas por daño en bien ajeno y el traslado de otras más para su identificación. Los hechos, que quedaron registrados en video, muestran la magnitud de la agresión y la intolerancia que rodea a algunos sectores del fútbol colombiano.

Tras los hechos, América de Cali emitió un comunicado oficial en el que rechazó “con vehemencia” los actos de violencia. El club señaló que estos comportamientos “no tienen cabida en el fútbol” y que ponen en riesgo la integridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Finalmente, el conjunto vallecaucano hizo un llamado a las autoridades para investigar lo sucedido y garantizar la seguridad en los estadios y zonas de concentración. “El fútbol debe ser un espacio de convivencia y respeto”, concluyó el mensaje del América.

