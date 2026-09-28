Francia venció a Bélgica sobre el final: vea el gol de Olise en la Nations League

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Francia consiguió una victoria agónica este lunes en Bruselas. Los Bleus derrotaron 1-0 a Bélgica, en la segunda jornada de la Liga de Naciones, gracias a un gol de Michael Olise en el minuto 88.
El partido, disputado en el estadio Rey Balduino, tuvo oportunidades para ambos equipos, pero el marcador permaneció sin goles hasta los últimos minutos. Fue entonces cuando apareció Michael Olise, quien había ingresado diez minutos antes, para marcar la diferencia.
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El extremo de Bayern Múnich recibió el balón en el centro del campo y emprendió una…
El extremo de Bayern Múnich recibió el balón en el centro del campo y emprendió una carrera por la banda derecha. En su recorrido dejó atrás a varios rivales, se perfiló hacia la frontal del área y sacó un remate raso con la pierna izquierda que superó al arquero Senne Lammens, quien terminó el encuentro con cinco atajadas.
La victoria llegó sin Kylian Mbappé, una de las principales figuras de la selección francesa. El delantero de Real Madrid se perdió el partido después de sufrir una lesión en el encuentro del viernes contra Turquía, en el que marcó el gol del triunfo francés por 1-0.
Con este resultado, Francia llegó a seis puntos y se mantiene como líder del Grupo A1. Bélgica, por su parte, tendrá que esperar al próximo enfrentamiento entre ambas selecciones para intentar recuperarse.
En el próximo partido, Francia recibirá a Italia en el Stade de France. La selección italiana llega con tres puntos después de vencer este lunes 4-1 a Turquía. Los Bleus volverán a enfrentarse con Bélgica dentro de una semana, también en el Stade de France, al norte de París.
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com