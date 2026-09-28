El extremo de Bayern Múnich recibió el balón en el centro del campo y emprendió una…

El partido, disputado en el estadio Rey Balduino, tuvo oportunidades para ambos equipos, pero el marcador permaneció sin goles hasta los últimos minutos. Fue entonces cuando apareció Michael Olise, quien había ingresado diez minutos antes, para marcar la diferencia.

Francia consiguió una victoria agónica este lunes en Bruselas. Los Bleus derrotaron 1-0 a Bélgica , en la segunda jornada de la Liga de Naciones, gracias a un gol de Michael Olise en el minuto 88.

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Francia venció a Bélgica sobre el final: vea el gol de Olise en la Nations League

El extremo de Bayern Múnich recibió el balón en el centro del campo y emprendió una carrera por la banda derecha. En su recorrido dejó atrás a varios rivales, se perfiló hacia la frontal del área y sacó un remate raso con la pierna izquierda que superó al arquero Senne Lammens, quien terminó el encuentro con cinco atajadas.

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VICTOIRE DE NOS BLEUS EN BELGIQUE 🔥🤩



🇧🇪0-1🇫🇷 l #BELFRA pic.twitter.com/LGprWaMC42 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 28, 2026

La victoria llegó sin Kylian Mbappé, una de las principales figuras de la selección francesa. El delantero de Real Madrid se perdió el partido después de sufrir una lesión en el encuentro del viernes contra Turquía, en el que marcó el gol del triunfo francés por 1-0.

Con este resultado, Francia llegó a seis puntos y se mantiene como líder del Grupo A1. Bélgica, por su parte, tendrá que esperar al próximo enfrentamiento entre ambas selecciones para intentar recuperarse.

En el próximo partido, Francia recibirá a Italia en el Stade de France. La selección italiana llega con tres puntos después de vencer este lunes 4-1 a Turquía. Los Bleus volverán a enfrentarse con Bélgica dentro de una semana, también en el Stade de France, al norte de París.

Gol de Michael Olise hoy contra Bélgica

🔥🔥PAREN TODO GENTE…🇫🇷



¡¡QUE LOCURA EL GOLAZO MONUMENTAL QUE ACABA DE HACER OLISE PARA EL 1-0 ANTE BÉLGICA!!🤯🫣



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Así van las tablas en la UEFA Nations League

Grupo A Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Francia 2 2 0 0 2 0 2 6 2 Bélgica 2 1 0 1 2 1 1 3 3 Italia 2 1 0 1 4 3 1 3 4 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 Grupo B Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Grecia 2 2 0 0 3 1 2 6 2 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 1 4 3 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 Grupo C Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 España 1 1 0 0 3 2 1 3 2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 4 Chequia 1 0 0 1 1 2 -1 0 Grupo D Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Portugal 2 2 0 0 3 1 2 6 2 Noruega 2 1 0 1 4 4 0 3 3 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 1 3 4 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 Grupo E Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Suiza 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Escocia 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 Grupo F Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Ucrania 2 1 1 0 1 0 1 4 1 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 1 4 3 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 3 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 Grupo G Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Austria 2 2 0 0 6 2 4 6 2 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 3 Irlanda 2 1 0 1 3 1 2 3 4 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 Grupo H Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Suecia 2 2 0 0 5 2 3 6 2 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 4 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 Grupo I Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 7 3 2 Albania 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0 Grupo J Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Montenegro 2 2 0 0 5 3 2 6 2 Armenia 2 1 0 1 4 3 1 3 3 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 Grupo K Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 Grupo L Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Islandia 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Estonia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 Grupo M Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Malta 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 Grupo N Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Lituania 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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