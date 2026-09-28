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Francia venció a Bélgica sobre el final: vea el gol de Olise en la Nations League

Los Bleus se impusieron 1-0 en Bruselas con un gol al minuto 88. Francia llegó a seis puntos y lidera el Grupo A1.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
28 de septiembre de 2026 – 04:38 p. m.
Brussels (Belgium), 28/09/2026.- Michael Olise (C) of France on his way to score the 0-1 goal during the UEFA Nations League soccer match Belgium against France, in Brussels, Belgium, 28 September 2026. (Bélgica, Francia, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Michael Olise en el partido contra Bélgica. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

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Francia consiguió una victoria agónica este lunes en Bruselas. Los Bleus derrotaron 1-0 a Bélgica, en la segunda jornada de la Liga de Naciones, gracias a un gol de Michael Olise en el minuto 88.

El partido, disputado en el estadio Rey Balduino, tuvo oportunidades para ambos equipos, pero el marcador permaneció sin goles hasta los últimos minutos. Fue entonces cuando apareció Michael Olise, quien había ingresado diez minutos antes, para marcar la diferencia.

El extremo de Bayern Múnich recibió el balón en el centro del campo y emprendió una carrera por la banda derecha. En su recorrido dejó atrás a varios rivales, se perfiló hacia la frontal del área y sacó un remate raso con la pierna izquierda que superó al arquero Senne Lammens, quien terminó el encuentro con cinco atajadas.

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La victoria llegó sin Kylian Mbappé, una de las principales figuras de la selección francesa. El delantero de Real Madrid se perdió el partido después de sufrir una lesión en el encuentro del viernes contra Turquía, en el que marcó el gol del triunfo francés por 1-0.

Con este resultado, Francia llegó a seis puntos y se mantiene como líder del Grupo A1. Bélgica, por su parte, tendrá que esperar al próximo enfrentamiento entre ambas selecciones para intentar recuperarse.

En el próximo partido, Francia recibirá a Italia en el Stade de France. La selección italiana llega con tres puntos después de vencer este lunes 4-1 a Turquía. Los Bleus volverán a enfrentarse con Bélgica dentro de una semana, también en el Stade de France, al norte de París.

Gol de Michael Olise hoy contra Bélgica

Así van las tablas en la UEFA Nations League

Grupo A

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Francia22002026
2Bélgica21012113
3Italia21014313
4Turquía200215-40

Grupo B

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Grecia22003126
2Países Bajos21103214
3Alemania201112-11
4Serbia200224-20

Grupo C

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1España11003213
2Croacia11002113
3Inglaterra100123-10
4Chequia100112-10

Grupo D

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Portugal22003126
2Noruega21014403
3Dinamarca21014313
4Gales200203-30

Grupo E

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Suiza11003033
2Eslovenia10100001
3Escocia10100001
4Macedonia del Norte100103-30

Grupo F

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Ucrania21101014
1Irlanda del Norte21101014
3Georgia201101-11
3Hungría201101-11

Grupo G

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Austria22006246
2Kosovo210123-13
3Irlanda21013123
4Israel200216-50

Grupo H

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Suecia22005236
2Bosnia y Herzegovina21104224
3Polonia201113-21
4Rumania200236-30

Grupo I

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Finlandia11007073
2Albania11002023
3Bielorrusia100102-20
4San Marino100107-70

Grupo J

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Montenegro22005326
2Armenia21014313
3Chipre201112-11
4Letonia201102-21

Grupo K

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Eslovaquia11002023
2Islas Feroe10101101
2Kazajistán10101101
4Moldavia100102-20

Grupo L

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Luxemburgo11002113
2Islandia10101101
2Estonia10101101
4Bulgaria100112-10

Grupo M

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Malta11002113
2Gibraltar10100001
3Andorra201112-11

Grupo N

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts.
1Lituania21103124
2Azerbaiyán10101101
3Liechtenstein100102-20
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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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