El análisis, realizado con datos de tracking de SkillCorner, reveló que el 81,3 % de la distancia recorrida en el campeonato colombiano se realiza a velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora, cifra que la ubica como la quinta liga con mayor proporción de recorridos por…

El fútbol profesional colombiano no atraviesa su mejor momento en cuanto al ritmo de juego. Un estudio del Observatorio de Fútbol CIES ubicó a la Liga BetPlay entre los torneos más pausados del mundo, de acuerdo con la velocidad a la que se desplazan sus futbolistas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El dato que preocupa al fútbol colombiano: la Liga BetPlay, entre las más lentas del mundo

El análisis, realizado con datos de tracking de SkillCorner, reveló que el 81,3 % de la distancia recorrida en el campeonato colombiano se realiza a velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora, cifra que la ubica como la quinta liga con mayor proporción de recorridos por debajo de ese umbral.

Publicidad

La clasificación está encabezada por la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, con 83,6 %, seguida por la LigaPro de Ecuador (82,3 %), la Liga 1 de Perú (82,0 %) y la Superliga de China (81,6 %). Después aparece Colombia, con el 81,3 %.

Lea: FCF niega intervención de Ramón Jesurun en cambios de árbitros de la Liga BetPlay: esto dijo

🚨 La liga colombiana en el TOP-5 de las más lentas del mundo, esta temporada, según el ranking de @CIES_Football sobre distancias recorridas a menos de 15 km/h. pic.twitter.com/Eas71MeDEM — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 28, 2026

El dato no significa que los partidos de la Liga BetPlay se disputen constantemente caminando o a baja intensidad. El indicador mide qué porcentaje de la distancia total recorrida por los jugadores corresponde a desplazamientos por debajo de los 15 km/h. Por lo tanto, también contempla movimientos realizados a velocidades moderadas que forman parte del desarrollo habitual de un partido.

La información procede de la tecnología de seguimiento de SkillCorner, compañía especializada en generar datos físicos y de posicionamiento a partir de las transmisiones de los partidos. CIES ha utilizado estos datos en diferentes análisis para comparar las características físicas y los estilos de juego de competiciones de todo el mundo.

El registro permite observar una característica particular del fútbol colombiano dentro de la muestra analizada: una proporción importante de los recorridos de los jugadores se produce a velocidades relativamente bajas. A partir de este indicador, la Liga BetPlay queda por encima de otras competiciones en la proporción de distancia acumulada por debajo de los 15 km/h.

Le recomendamos: Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo la Liga Betplay 2026-II

🇨🇴 | LA LIGA COLOMBIANA ESTÁ ENTRE LAS CINCO MÁS LENTAS DEL MUNDO. 🐢



Según el ranking de CIES Football Observatory, el torneo colombiano aparece esta temporada en el TOP 5 de las competencias con distancias recorridas a velocidades inferiores a 15 km/h.



Un dato que pone sobre… pic.twitter.com/2tBwgekuaK — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) September 28, 2026

El estudio, por sí solo, no establece que una mayor o menor proporción de recorridos a baja velocidad determine la calidad de una liga. Se trata de una métrica física que permite comparar los ritmos de desplazamiento registrados en diferentes campeonatos y observar cómo se distribuye la distancia que recorren sus futbolistas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador