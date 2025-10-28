Acolfutpro denuncia que el caso de Pereira expone fallas en la Dimayor

El plantel profesional del Deportivo Pereira entró en paro por deudas laborales. Desde entonces la institución matecaña utiliza juveniles para disputar sus partidos en la Liga BetPlay. Foto: Deportivo Pereira Oficial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció a través de un comunicado que la situación del Deportivo Pereira “evidencia una práctica que vulnera derechos laborales, deteriora la imagen del torneo y afecta seriamente la integridad de la competencia”.

Su reclamo apunta directamente a las autoridades del balompié colombiano. “La DIMAYOR incumple el Reglamento de Licencia de Clubes de la FCF y además, no cumple sus propios estatutos”, advierte el texto, que acusa omisión institucional al permitir que equipos con deudas laborales sigan jugando “como si nada ocurriera”.

Para el sindicato de los futbolistas profesionales de Colombia, la carencia de sanciones no es un vacío técnico: es un mensaje que normaliza el incumplimiento de las reglas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Acolfutpro hace referencia al Reglamento de Licencia e insiste en que debería ser requisito indispensable en cualquier proceso de afiliación: “El club solicitante no debe tener deudas vencidas con respecto a sus empleados relacionadas con la Seguridad Social, Fondo de Pensiones, y en general con las obligaciones contractuales legales con sus empleados.”

El comunicado subraya que este incumplimiento debería ser causal suficiente para denegar la licencia, pero, en la práctica, esa causalidad no se traduce en consecuencias efectivas.

La denuncia señala que, amparados en un reglamento que permite alinear plantillas reducidas, hay clubes que juegan con escuadras juveniles conformadas “con solo 14 futbolistas, sin arquero suplente, y con deportistas que no cuentan con contrato laboral, ni afiliación a seguridad social, ni cobertura de riesgos laborales.”

Mas que considerarlo como una infracción administrativa, en Acolfutpro lo ven como una amenaza directa a la seguridad de los canteranos y su dignidad laboral. En concreto se refiere al uso de juveniles que hizo Deportivo Pereira, cuyo plantel profesional está en huelga, en las dos últimas fechas del campeonato.

La asociación además reclama al Ministerio del Deporte sobre la falta de controles presupuestales que deberían garantizar el pago de salarios y aportes: “¿Dónde está la aprobación del presupuesto anual de los clubes que debe hacer el Ministerio del Deporte?” preguntan en el comunicado.

En medio de la situación de pagos retrasados en el plantel matecaña, Acolfutpro anunció que activó su fondo de calamidad y destinó a cada futbolista “un bono de apoyo destinado a aliviar algunas de las necesidades más urgentes”.

Los jugadores Pereira están en huelga

El plantel profesional del Deportivo Pereira está en cese de actividades desde la semana pasada por los reiterados incumplimientos salariales y en seguridad social.

Referentes del equipo como Carlos Darwin Quintero, Kelvin Osorio y Juan David Ríos denunciaron públicamente que el club les adeuda al menos dos meses de salario, y que varios de sus compañeros llevan entre seis y ocho meses sin recibir pago ni aportes a salud o pensión.

Pronunciamiento oficial de los jugadores de @DeporPereiraFC (el capitán Carlos Darwin Quintero).



Los casi dos meses de deuda son para toda la plantilla. Los 6 y 8 meses son acuerdos puntuales incumplidos con algunos jugadores.



Por ahora, no juegan ante @AguilasDoradas pic.twitter.com/VEKm1fGDGt — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) October 23, 2025

Ante esta situación, el grupo decidió no presentarse a los partidos frente a Águilas Doradas el pasado viernes y Deportivo Pasto el lunes. El cuerpo técnico matecaña, bajo la conducción interina de Cristian Galíndez, dispuso de un plantel juvenil para cumplir con su calendario en la Liga BetPlay.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador