¿Puede volver a Santa Fe? Pablo Peirano dejó de ser el técnico de Nacional

Pablo Peirano durante su paso por Nacional de Montevideo. Foto: EFE - Ricardo Rimoli

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El nombre de Pablo Peirano volvió a sonar con fuerza en Bogotá. El entrenador uruguayo, de 50 años, dejó de ser este lunes el director técnico de Nacional de Montevideo, y su salida ha despertado rumores sobre un posible regreso a Independiente Santa Fe, club al que dirigió entre 2023 y 2025.

La noticia fue confirmada por el propio conjunto uruguayo a través de sus redes sociales: “Nacional comunica que, por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club.”

La destitución sorprendió a buena parte del entorno del bolso, pues Nacional no atraviesa un mal momento en en el Torneo Clausura - es segundo a cuatro unidades del líder Peñarol- y lidera la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

Nacional comunica que por decisión unánime de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano.



Agradecemos su trabajo estos meses en el club. pic.twitter.com/oaqyNDHVUU — Nacional (@Nacional) October 27, 2025

Sus números eran sobresalientes: 33 partidos dirigidos, con 23 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas, lo que equivale a un 75,7 % de rendimiento. Bajo su gestión, el equipo disputó cinco torneos (Apertura, Intermedio, Copa Libertadores, Copa AUF Uruguay y Clausura).

Peirano había asumido el cargo el pasado 5 de abril, luego de la salida de su compatriota Martín Lasarte. Su adiós, algo repentino, coincidió con el empate 0-0 frente a Montevideo Wanderers, resultado que terminó siendo su último partido al frente del equipo.

En Bogotá, la noticia no pasó desapercibida. Santa Fe, que atraviesa un periodo de transición tras la salida de Jorge Bava, aún no ha oficializado su nuevo técnico y mantiene al equipo bajo el interinato de Francisco López, quien tiene poco margen de error en su objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y defender el título.

En ese contexto, la figura de Peirano, quien llevó al cuadro cardenal al subcampeonato de la Liga BetPlay 2024, aparece entre las opciones que se rumoran desde la parcialidad albirroja. En caso de regresar a la capital colombiana, contaría con la ventaja de que ya conoce a la institución y su entorno.

Dirigió 69 partidos en su paso por el cuadro cardenal y estuvo cerca de salir campeón en la Liga BetPlay. Tras salir de Nacional de Montevideo no se ha referido de manera oficial a su futuro como entrenador.

La dirigencia santafereña, encabezada por Eduardo Méndez, tampoco ha emitido ningún pronunciamiento sobre quién sería el profesional que tomará las riendas del plantel profesional, no solo pensando en el cierre de la temporada actual, sino también en la preparación de la Copa Libertadores del año entrante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador