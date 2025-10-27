Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

¿Puede volver a Santa Fe? Pablo Peirano dejó de ser el técnico de Nacional

El estratega uruguayo no seguirá en el equipo de Montevideo por decisión de la comisión directiva. Estuvo poco más de seis meses en la institución.

Daniel Bello
Daniel Bello
28 de octubre de 2025 - 12:12 a. m.
Pablo Peirano durante su paso por Nacional de Montevideo.
Pablo Peirano durante su paso por Nacional de Montevideo.
Foto: EFE - Ricardo Rimoli
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El nombre de Pablo Peirano volvió a sonar con fuerza en Bogotá. El entrenador uruguayo, de 50 años, dejó de ser este lunes el director técnico de Nacional de Montevideo, y su salida ha despertado rumores sobre un posible regreso a Independiente Santa Fe, club al que dirigió entre 2023 y 2025.

La noticia fue confirmada por el propio conjunto uruguayo a través de sus redes sociales: “Nacional comunica que, por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club.”

Vínculos relacionados

Estos son los convocados de Colombia para encarar el Mundial Sub-17 de Catar 2025
Así será el camino de la selección femenina de Colombia en el Mundial de Fútsal
Ecuador vs. Colombia: duelo por el liderato en la Liga de Naciones Femenina

La destitución sorprendió a buena parte del entorno del bolso, pues Nacional no atraviesa un mal momento en en el Torneo Clausura - es segundo a cuatro unidades del líder Peñarol- y lidera la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

Sus números eran sobresalientes: 33 partidos dirigidos, con 23 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas, lo que equivale a un 75,7 % de rendimiento. Bajo su gestión, el equipo disputó cinco torneos (Apertura, Intermedio, Copa Libertadores, Copa AUF Uruguay y Clausura).

Peirano había asumido el cargo el pasado 5 de abril, luego de la salida de su compatriota Martín Lasarte. Su adiós, algo repentino, coincidió con el empate 0-0 frente a Montevideo Wanderers, resultado que terminó siendo su último partido al frente del equipo.

En Bogotá, la noticia no pasó desapercibida. Santa Fe, que atraviesa un periodo de transición tras la salida de Jorge Bava, aún no ha oficializado su nuevo técnico y mantiene al equipo bajo el interinato de Francisco López, quien tiene poco margen de error en su objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y defender el título.

En ese contexto, la figura de Peirano, quien llevó al cuadro cardenal al subcampeonato de la Liga BetPlay 2024, aparece entre las opciones que se rumoran desde la parcialidad albirroja. En caso de regresar a la capital colombiana, contaría con la ventaja de que ya conoce a la institución y su entorno.

Dirigió 69 partidos en su paso por el cuadro cardenal y estuvo cerca de salir campeón en la Liga BetPlay. Tras salir de Nacional de Montevideo no se ha referido de manera oficial a su futuro como entrenador.

La dirigencia santafereña, encabezada por Eduardo Méndez, tampoco ha emitido ningún pronunciamiento sobre quién sería el profesional que tomará las riendas del plantel profesional, no solo pensando en el cierre de la temporada actual, sino también en la preparación de la Copa Libertadores del año entrante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Pablo Peirano

Santa Fe

Nacional de Montevideo

Nacional Uruguay

Francisco López

Independiente Santa Fe

Peirano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.