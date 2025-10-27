Pasto goleó a un Pereira compuesto por juveniles: así quedó la tabla

Pasto goleó 4-0 al Pereira en la fecha 18 de la Liga BetPlay. Foto: Deportivo Pereira Oficial

En el estadio Libertad de Pasto se abrió la jornada 18 de la Liga BetPlay Dimayor con una historia marcada por contrastes. Deportivo Pasto registró una goleada 4-0 sobre Deportivo Pereira hundido en su crisis institucional y deportiva.

El abultado marcador en la capital nariñense reflejó la amplia diferencia entre ambos planteles. Por un lado había un equipo profesional y por el otro uno compuesto por juveniles que, pese al esfuerzo, poco pudieron hacer ante la diferencia de experiencia y rodaje.

El contexto del cuadro matecaña explicaba el desequilibrio. Desde hace semanas, el plantel profesional del Pereira está en cese de actividades por los reiterados incumplimientos salariales y en seguridad social.

El pasado 23 de octubre, referentes como Carlos Darwin Quintero, Kelvin Osorio y Juan David Ríos denunciaron públicamente que el club les adeuda al menos dos meses de salario, y que varios de sus compañeros llevan entre seis y ocho meses sin recibir pago ni aportes a salud o pensión.

Ante esta situación, el grupo decidió no presentarse a los partidos frente a Águilas Doradas el pasado viernes (fue derrota 5-1) y Pasto, forzando al cuerpo técnico a disponer de un plantel juvenil bajo la conducción interina de Cristian Galíndez.

El partido de este lunes tuvo un desarrollo unidireccional. Pasto tomó el control desde el pitazo inicial y no tardó en imponer condiciones. Al minuto 13, el Pereira se quedó con diez hombres: Carlos Vega, zaguero central de 19 años, fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Mauricio Castaño.

Con superioridad numérica y dominio total del balón, los locales abrieron el marcador al minuto 20. Facundo Boné, una de las figuras del encuentro, estrelló primero un disparo en el poste y, en la siguiente jugada, Patrick Preciado cabeceó al fondo de la red para poner el 1-0.

El descanso no cambió la tendencia. Pasto mantuvo la presión y encontró el segundo tanto en los primeros compases del complemento. Yohan Valois, tras asistencia de Boné, sacó un derechazo desde la media luna que venció al portero Samuel Atehortúa.

Para el joven guardameta matecaña hubo un momento de alegría, pues cuando Valois tuvo la oportunidad de marcar el segundo en su cuenta personal en una acción desde el punto penalti, Atehortúa estuvo atento para contener su remate.

Sin embargo, el tercer tanto llegó al minuto 67 por intermedio de Santiago Jiménez, defensor que conectó un balón dentro del área chica para sentenciar el 3-0. Boné cerró su gran noche con el cuarto gol, de cabeza, al minuto 77, coronando una actuación colectiva sólida y contundente.

Pereira apenas registró un remate directo al arco en los 90 minutos, obra de Ronaldiño Mosquera, fácilmente controlado por el arquero Diego Martínez. No hubo tiempo para más y los matecañas encadenaron su segunda derrota por goleada consecutiva con un plantel juvenil.

El triunfo significó un desahogo para Deportivo Pasto, que rompió una racha de diez partidos sin ganar. No lo hacía desde el 5 de septiembre. Con la victoria, los dirigidos por René Rosero llegaron a 16 puntos y se ubican en la decimoséptima posición, sin opciones de clasificar a cuadrangulares.

Pereira, presidido por Álvaro López, también eliminado con dos fechas aun por delante, sigue sumido en la incertidumbre. Con 18 puntos y en el puesto 16, su presente deportivo es lo menos urgente en medio del caos institucional que atraviesa desde hace meses.

La Liga BetPlay continúa con Atlético Bucaramanga como único líder, con 34 puntos, seguido por Nacional y Junior, ambos con 31. Por ahora, Medellín, Fortaleza, Tolima, Llaneros y Águilas completan el grupo de los ochos. Grandes como América, Santa Fe y Millonarios se están quedando afuera.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay:

