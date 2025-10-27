Así quedó el sorteo de los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor

Futbolistas de Jaguares de Córdoba. Foto: Jaguares De Córdoba FC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dimayor realizó este lunes el sorteo que definió cómo quedaron conformados los cuadrangulares semifinales del segundo semestre del Torneo BetPlay Dimayor 2025 —la segunda división del fútbol colombiano—. La pelea por el ascenso entró en su tramo decisivo.

Los ocho clasificados fueron acomodados en dos grupos de cuatro equipos cada uno; Jaguares de Córdoba y Patriotas Boyacá partirán como cabezas de serie, con la ventaja de cerrar la fase como locales y contar con la ventaja deportiva conocida como “punto invisible”.

Real Cartagena y Boca Juniors de Cali fueron los últimos clubes que sellaron sus boletos y completaron los cuadrangulares junto a Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca, Internacional de Palmira y Atlético Huila, además de los citados Jaguares y Patriotas.

Grupo A de los cuadrangulares del Torneo BetPlay

Jaguares de Córdoba

Cúcuta Deportivo

Atlético Huila

Internacional de Palmira

Grupo B de los cuadrangulares del Torneo BetPlay

Patriotas Boyacá

Boca Juniors de Cali

Real Cartagena

Real Cundinamarca

La primera fecha de los cuadrangulares respeta la ventaja de Jaguares y Patriotas de cerrar en casa, por lo que ambos cabeza de serie arrancan esta instancia semifinal como visitantes. En el Grupo A, Internacional de Palmira y Atlético Huila comenzarán ante su público.

Internacional de Palmira vs. Cúcuta Deportivo

Atlético Huila vs. Jaguares de Córdoba

En el Grupo B, los anfitriones de la primera fecha serán Real Cartagena y Real Cundinamarca. Todos, salvo el Real Cundinamarca, disputaron la primera división en algún punto de su historia.

Real Cartagena vs. Boca Juniors de Cali

Real Cundinamarca vs. Patriotas Boyacá

El formato es claro: el mejor equipo de cada cuadrangular avanzará a la final por el ascenso. Ese vencedor de la serie definitiva, según lo expuesto por la organización, deberá enfrentarse al ganador del primer semestre —Jaguares— por el ascenso directo.

Sin embargo, hay detalles que son laves para tener en cuenta a la hora de conocer el nombre de los equipos que asciendan. Jaguares parte como gran favorito: lidera la tabla anual, ganó el primer semestre y llega a la recta final con una ventaja de 18 puntos sobre el tercero en la reclasificación, con 24 unidades aún en disputa.

En términos prácticos, Cúcuta, situado en la pelea, necesitaría una campaña prácticamente perfecta para arrebatarle el regreso a la primera división a los felinos del Sinú, que con siete puntos ya sellarían su regreso a la A. Patriotas, segundo en la reclasificación, también asoma con ambición de retorno tras un año en la B.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador