Acolfutpro pierde su registro sindical: esto fue lo que comunicó la Federación

La Federación Colombiana de Fútbol hizo público el cumplimiento de la sentencia que ordena eliminar el registro sindical de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó este viernes 14 de noviembre de 2025 que el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó la eliminación del registro de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en el marco del proceso especial de disolución y liquidación del registro sindical.

La decisión, fechada originalmente el 30 de enero de este año, se dio a conocer hasta ahora mediante el comunicado oficial de la FCF, que resaltó el cumplimiento de la sentencia y la instrucción judicial de retirar el registro de la organización.

Este anuncio retoma y profundiza un capítulo jurídico que se venía desarrollando desde varios meses atrás, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió una sentencia de segunda instancia que resolvió de manera definitiva la demanda presentada por la FCF y Dimayor contra Acolfutpro.

En ese fallo, el Tribunal confirmó la ilegalidad del registro sindical de la asociación y ordenó su cancelación, al considerar que la organización no cumplió con los requisitos exigidos para constituirse formalmente como sindicato.

La firma de abogados que representó a los entes rectores del fútbol colombiano celebró esa decisión, señalando que la justicia avaló los argumentos expuestos por la FCF y Dimayor. El Tribunal, según explicaron, determinó que el registro otorgado por el Ministerio de Trabajo carecía de fundamento legal porque la asociación no cumplió con los criterios de constitución sindical establecidos en la normativa vigente.

Acolfutpro, por su parte, había apelado la decisión de primera instancia insistiendo en que sí cumplió con los requisitos necesarios y que, precisamente por ello, fue registrada por el Ministerio de Trabajo. La organización recordó que durante años sus denuncias y reclamaciones fueron recibidas por funcionarios de esa cartera, lo que a su juicio ratificaba su reconocimiento institucional.

Tras el fallo de segunda instancia, la asociación reiteró que la cancelación del registro sindical no limita ni restringe su ejercicio como organización de trabajadores ni afecta su actividad de defensa de los futbolistas profesionales del país. De momento, no se han pronunciado frente al comunicado de la FCF.

Mientras avanza el proceso de eliminación del registro sindical ordenado por el juzgado, permanece abierto el interrogante sobre cómo se reconfigurará el diálogo entre las partes y qué efectos prácticos tendrá esta decisión en los mecanismos de representación y defensa de los jugadores en el país.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador