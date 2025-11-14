¡Messi desató la locura en África! Anotó y asistió en el amistoso frente Angola

La actual selección campeona del mundo derrotó 2-0 a Angola en el amistoso disputado en territorio africano. Foto: EFE - AMPE ROGERIO

La selección de argentina le ganó a su similar de Angola por 2-0 con goles y asistencias de Lionel Messi y Lautaro Martínez, en un amistoso internacional disputado este viernes en Luanda.

A la selección campeona del mundo le costó entrar en ritmo de partido, hasta que Messi asistió a Lautaro Martínez para que la Albiceleste se adelantara en el minuto 44.

Los papeles se invirtieron en el minuto 82, con el Toro como asistente y Messi como goleador.

Martínez venció al portero Hugo Marques, de 39 años, por el primer palo y Messi sentenció el partido con un disparo al segundo poste.

Ambos fueron sustituidos al final del segundo tiempo por el DT argentino, Lionel Scaloni.

El resultado era previsible, ya que Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, detrás de España y 87 puestos por encima de Angola.

Scaloni aprovechó el partido para probar nuevos jugadores e hizo debutar con la celeste y blanca a Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Gianluca Prestianni (Benfica), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Máximo Perrone (Como 1907).

Fue el último partido del año para Argentina, ya clasificada para el Mundial de Norteamérica 2026.

“Siempre nos tomamos todos los partidos con la misma seriedad”, dijo Rodrigo De Paul luego del encuentro y destacó el estreno de nuevos jugadores con la albiceleste.

Nuevos aportes

El encuentro también tuvo como particularidad la presencia de Gerónimo Rulli en el arco, ante la ausencia del titular Emiliano “Dibu” Martínez.

Scaloni había dicho en la previa del partido que las bajas de la nómina serían reemplazadas con jugadores que él estaba siguiendo. El encuentro “nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar”, señaló el jueves en Luanda.

“Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar”, prosiguió el seleccionador.

No obstante, Scaloni tiene claro que Dibu Martínez será su portero en la oncena de Argentina que dentro de siete meses en Norteamérica defenderá el título mundial ganado en Catar en 2022.

El partido, disputado en el estadio nacional de la capital angoleña, conmemoró el 50 aniversario de la independencia de esta nación del sur de África, antigua colonia portuguesa.

