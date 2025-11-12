Adiós a La Equidad: hoy juega su último partido profesional

La Equidad se despide del fútbol colombiano. Foto: CD La Equidad

El capítulo de La Equidad en la primera división del fútbol colombiano llega a su fin. Hoy, miércoles 12 de noviembre, el equipo bogotano disputará su último partido en la A bajo ese nombre, ese escudo y los colores verde y blanco que lo acompañaron por más de cuatro décadas.

El encuentro de despedida será contra Deportivo Pereira en el Metropolitano de Techo a las 4:00 p.m. El club convocó a sus hinchas a llenar el estadio y a vestirse de verde para decir adiós a una identidad que marcó una era en el fútbol capitalino.

“Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno”, fue el mensaje del equipo para su afición.

El final de un ciclo y el comienzo de otro

La decisión no tomó por sorpresa a nadie. Desde el primer semestre de 2025 se conocía que nuevos inversionistas internacionales habían asumido el control del club. El grupo, encabezado por Al Tylis y Sam Porter, concretó la compra de La Equidad, con la aprobación de la Dimayor, marcando el inicio de una nueva etapa.

“Nos llena de orgullo anunciar que el Club Deportivo La Equidad comienza una nueva etapa. Este proceso se ha llevado a cabo con éxito y ha recibido la aprobación de la Dimayor”, publicó el club en sus redes sociales.

El grupo inversor, con experiencia en el mundo del deporte global, cuenta, entre sus accionistas, con celebridades como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Mesut Özil, Justin Verlander y Kate Upton, entre otros.

Tylis y Porter ya tienen presencia en clubes como Necaxa (Liga MX), DC United (MLS), New Zealand Breakers y G2 Esports, uno de los equipos más importantes en el mundo de los videojuegos competitivos.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, todo apunta a que el club adoptará el nombre de Internacional de Bogotá, con una imagen renovada y colores similares a los de Águilas Doradas. El objetivo, según el nuevo grupo directivo, es darle a la capital un equipo competitivo que pueda representar a la ciudad en torneos nacionales e internacionales.

La historia del club

Fundado en 1982 como parte de una compañía de seguros, Club Deportivo La Equidad Seguros, como se llamó inicialmente, dio el salto al profesionalismo en 2003 y, solo tres años después, ascendió a la primera división.

En su debut en la A, en 2007, sorprendió al llegar a la final de la Copa Mustang II, tras clasificar en el todos contra todos y quedar primero en los cuadrangulares. Una final que perdería 3-0 en el global contra Atlético Nacional.

Bajo el liderazgo de Alexis García, pieza fundamental en la historia del club, el equipo se consolidó como un referente de orden, disciplina y formación. En 2008 consiguó su mayor logro: la Copa Mustang, en la cual el equipo bogotano venció a Once Caldas 4-3 en el global, obteniendo además el derecho de representar a Colombia en la Copa Sudamericana del 2009.

Durante 18 años de manera ininterrumpida en la máxima categoría, La Equidad disputó otras dos finales de liga, perdiendo ambas: en 2010 contra Junior y en 2011 contra Atlético Nacional.

Más allá de los cambios administrativos y del nuevo rumbo que tomará la institución, el adiós de La Equidad marca el fin de un ciclo en el fútbol colombiano.

Quedan en la memoria los años de esfuerzo silencioso, la identidad de un club que hizo de la disciplina y el trabajo su sello, y la huella de generaciones que vistieron el verde y blanco con orgullo.

Techo despide a un símbolo, pero también abre la puerta a una nueva historia por escribir.

