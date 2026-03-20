Adrián Espinal, el entrenador que eligió educar antes que ganar

Fútbol de Taiwán. Foto: Cortesía

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Fue capitán lejos de casa, en una liga que muchos no miraban desde este lado del mundo. Jugó en Taiwán, fue reconocido como MVP (jugador más valioso) en 2017, vivió ascensos y vestuarios donde la disciplina era innegociable. Allí entendió el rigor del fútbol profesional, el silencio antes de los partidos decisivos y la presión que no admite excusas.

Pero su giro no ocurrió en un estadio lleno. Ocurrió en un campo de entrenamiento juvenil, frente a un adolescente que acababa de fallar un pase simple y bajó la cabeza como si hubiera perdido algo más que la pelota.

El comienzo de otra etapa

Hoy, Adrián Espinal trabaja en la formación de jóvenes atletas en Miami y ocupa un rol enfocado en el desarrollo humano dentro del deporte. No habla de “descubrir talentos” como si fueran piezas de mercado. Habla de acompañar procesos. De entender a la persona antes que al jugador.

“El fútbol es una escuela acelerada”, suele decir. Y no lo plantea como metáfora romántica.

En las categorías juveniles el error ocurre a la vista de todos. La derrota es inmediata. La comparación es constante. Un chico de 14 años compite no solo contra el rival, sino contra su propia expectativa. Y muchas veces contra la expectativa de los adultos.

Espinal lo sabe porque estuvo en el otro lado. Sabe lo que significa cargar la cinta de capitán, sabe cómo se siente la exigencia cuando el resultado define contratos. Pero también entiende algo que no aparece en las estadísticas: la mayoría no llegará al profesionalismo.

Una certeza responsable, no optimista

Si el fútbol no deja algo más que una ilusión rota, el sistema falla. Por eso su enfoque cambió. En el entrenamiento corrige perfiles corporales, lectura de espacios y toma de decisiones. Pero también observa silencios. Reacciones después de un error. Gestos de frustración.

Aprendió en Taiwán que el respeto es estructura, no discurso. Que la autoridad no necesita gritos. Esa experiencia lo marcó profundamente. Hoy intenta reproducir esa cultura en su entorno formativo: respeto al árbitro, al rival, al compañero. No como norma decorativa, sino como base.

También habla de disciplina sin convertirla en amenaza. La disciplina, explica, no es castigo ni miedo. Es constancia cuando no hay motivación. Es levantarse al día siguiente después de una derrota sin dramatizar.

En la adolescencia el deporte se vuelve más complejo. El cuerpo cambia, la mente duda, la identidad se construye. Espinal ha visto jugadores con enorme talento técnico bloquearse por presión. Y otros, menos vistosos, sostienen procesos largos por estabilidad emocional.

“El fútbol se juega con los pies y con la cabeza”, repite.

En su rol actual integra desarrollo psicológico dentro del entrenamiento. Trabaja resiliencia, toma de decisiones, manejo de frustración. No con discursos extensos, sino con situaciones concretas. ¿Qué haces cuando fallas? ¿Cómo reaccionas cuando no eres titular? ¿Qué pasa cuando el árbitro se equivoca?

Preguntas que forman el carácter

No reniega de la competencia. No romantiza el juego. Sabe que ganar importa, que competir es parte del crecimiento. Pero se resiste a que el resultado sea la única medida.

En un entorno donde las redes sociales amplifican todo y los jóvenes comparan su proceso con estándares irreales, el equilibrio se vuelve un recurso escaso. Espinal intenta que sus jugadores entiendan que el camino no es lineal. Que perder no define. Que equivocarse no invalida.

A veces, después del entrenamiento, se queda conversando con los que necesitan más que una corrección táctica. No se trata de terapia, se trata de presencia.

El fútbol profesional le dio herramientas. La formación juvenil le dio perspectiva.

Hoy no mide su trabajo en trofeos ni en contratos firmados. Lo mide en pequeños avances invisibles: el jugador que vuelve a intentar después de fallar. El que acepta una corrección sin tomársela como ataque. El que entiende que competir no significa perder humanidad.

Puede que dentro de algunos años muchos de esos jóvenes no recuerden el sistema táctico que practicaron un martes cualquiera. Pero probablemente recordarán si alguien les enseñó que el valor no depende de un marcador.

Y en esa memoria, silenciosa y duradera, se juega la verdadera dimensión del entrenador.

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