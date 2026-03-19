Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana: ¿contra quién jugarán los colombianos?

Fotografía de archivo del trofeo de la Copa Sudamericana. Foto: EFE - NATHALIA AGUILAR

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La sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque, Paraguay, fue escenario este jueves del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que ya definió el camino de los equipos participantes en la presente edición del torneo continental.

El fútbol colombiano tendrá representación en esta instancia gracias a Millonarios y América de Cali, que lograron superar la fase previa. El conjunto embajador dejó en el camino a Atlético Nacional, mientras que los escarlatas hicieron lo propio frente a Atlético Bucaramanga.

Con el cuadro ya definido, ambos equipos afrontarán el reto de competir a nivel internacional en una fase que exige regularidad y carácter. La Sudamericana se perfila nuevamente como una vitrina importante para los clubes colombianos en busca de protagonismo continental.

América, uno de los cabeza de serie, tendrá como rivales a Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú). A Millonarios le tocó un grupo algo más exigente, con Sao Paulo (Brasil), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile).

Así quedaron los grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026:

Grupo A:

- América de Cali (Colombia)

- Tigre (Argentina)

- Macará (Ecuador)

- Alianza Atlético (Perú)

Grupo B:

- Atlético Mineiro (Brasil)

- Cienciano (Perú)

- Puerto Cabello (Venezuela)

- Juventud (Uruguay)

Grupo C:

- Sao Paulo (Brasil)

- Millonarios (Colombia)

- Boston River (Uruguay)

- O’Higgins (Chile)

Grupo D:

- Santos (Brasil)

- San Lorenzo (Argentina)

- Deportivo Cuenca (Ecuador)

- Recoleta (Paraguay)

Grupo E:

- Racing (Argentina)

- Caracas (Venezuela)

- Independiente (Bolivia)

- Botafogo (Brasil)

Grupo F:

- Gremio (Brasil)

- Palestino (Chile)

- Montevideo City Torque (Uruguay)

- Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G:

- Olimpia (Paraguay)

- Vasco da Gama (Brasil)

- Audax Italiano (Chile)

- Barracas Central (Argentina)

Grupo H:

- River Plate (Argentina)

- RB Bragantino (Brasil)

- Blooming (Bolivia)

- Carabobo (Venezuela)

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