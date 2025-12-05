¡Agéndese! Así será la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

Junior y Nacional se enfrentan este domingo por la punta del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Foto: Junior Club SA

La Dimayor anunció este viernes los horarios de la sexta y última fecha de los los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. En el Grupo B ya hay ganador, Deportes Tolima, pero en el Grupo A todavía hay dos que se pelean el cupo a la gran final.

Los cuatro partidos con los que cerrará esta fase tendrá lunes 8 de diciembre. El primer turno será para Deportes Tolima, que recibirá a Fortaleza en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 3:00 p.m. El equipo ‘Pijao’ buscará un triunfo en casa para sentenciar su paso a la final.

Para Lucas González, timonel del equipo pijao, este duelo frente a los Amix una oportunidad ideal para darle descanso a sus jugadores más importantes, de modo, que tengan más días de descanso que el otro finalista, el cual todavía no se conoce.

¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟲 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗜𝗜-𝟮𝟬𝟮𝟱! 🔥



Consulta aquí los horarios de cada partido 👀#LoDamosTodo pic.twitter.com/kpLJvavj2M — DIMAYOR (@Dimayor) December 5, 2025

El plato fuerte de la noche llega más tarde. Junior visitará a Independiente Medellín a partir de las 5:15 p.m. Los tiburones dependen de sí mismos para avanzar a la final. Los dirigidos por Alfredo Arias avanzarán de ronda sin importar lo que pase en la otra plaza si no pierde.

Atlético Nacional tendrá que ganarle a América de Cali en simultáneo en el Pascual Guerrero. Los verdolagas necesitarán de paso que el DIM, su rival de patio, último de la zona, les dé una mano. Es un escenario complicado para los dirigidos por Diego Arias.

La jornada cierra a las 7:20 p.m., cuando Santa Fe se medirá con Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín de Bogotá. Ambos planteles ya están eliminados, por lo que este partido es simplemente para culminar el calendario. Será el último partido de Pacho López como técnico interino del cuadro cardenal.

