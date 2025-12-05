Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

¡Agéndese! Así será la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

El próximo lunes se sabrá quien será el rival de Tolima, entre Junior y Nacional, en la final del fútbol profesional colombiano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
05 de diciembre de 2025 - 04:34 p. m.
Junior y Nacional se enfrentan este domingo por la punta del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Junior y Nacional se enfrentan este domingo por la punta del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Foto: Junior Club SA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Dimayor anunció este viernes los horarios de la sexta y última fecha de los los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. En el Grupo B ya hay ganador, Deportes Tolima, pero en el Grupo A todavía hay dos que se pelean el cupo a la gran final.

Los cuatro partidos con los que cerrará esta fase tendrá lunes 8 de diciembre. El primer turno será para Deportes Tolima, que recibirá a Fortaleza en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 3:00 p.m. El equipo ‘Pijao’ buscará un triunfo en casa para sentenciar su paso a la final.

Vínculos relacionados

Sorpesa en el sorteo del Mundial: Falcao y una buena noticia para la selección de Colombia
Sorteo Mundial 2026: en vivo, ya comenzó la ceremonia
La pelea entre jugadores de Nacional y Medellín al final del clásico: video

Para Lucas González, timonel del equipo pijao, este duelo frente a los Amix una oportunidad ideal para darle descanso a sus jugadores más importantes, de modo, que tengan más días de descanso que el otro finalista, el cual todavía no se conoce.

El plato fuerte de la noche llega más tarde. Junior visitará a Independiente Medellín a partir de las 5:15 p.m. Los tiburones dependen de sí mismos para avanzar a la final. Los dirigidos por Alfredo Arias avanzarán de ronda sin importar lo que pase en la otra plaza si no pierde.

Atlético Nacional tendrá que ganarle a América de Cali en simultáneo en el Pascual Guerrero. Los verdolagas necesitarán de paso que el DIM, su rival de patio, último de la zona, les dé una mano. Es un escenario complicado para los dirigidos por Diego Arias.

La jornada cierra a las 7:20 p.m., cuando Santa Fe se medirá con Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín de Bogotá. Ambos planteles ya están eliminados, por lo que este partido es simplemente para culminar el calendario. Será el último partido de Pacho López como técnico interino del cuadro cardenal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Liga BetPlay

Deportes Tolima

Junior de Barranquilla

Atlético Nacional

Liga BetPlay Dimayor

Dimayor

Fútbol profesional colombiano

Santa Fe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.