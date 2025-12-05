Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Sorpesa en el sorteo del Mundial: Falcao y una buena noticia para la selección de Colombia

El exjugador de la tricolor está presente en Washington para el sorteo del máximo certamen futbolístico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Falcao en el sorteo del Mundial 2026
Falcao en el sorteo del Mundial 2026
Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Radamel Falcao García está en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026, que se realiza este viernes 5 de diciembre en Washington. El delantero colombiano llegó acompañado de su esposa, Lorelei Tarón, y desfiló con un elegante traje negro entre celebridades del deporte y el entretenimiento.

La ceremonia contará con una constelación de estrellas que le darán un sello estadounidense al evento. El sorteo será dirigido por la leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, y contará con la conducción de la reconocida locutora Samantha Johnson.

Vínculos relacionados

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Bombos, formato y cómo será
Colombia juega con las probabilidades: estas son las claves del sorteo del Mundial 2026
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026? Agenda y lo que puede esperar

Entre los invitados destacan figuras de talla mundial como el dos veces campeón del Super Bowl Eli Manning; el histórico mariscal de campo Tom Brady; la leyenda del hockey sobre hielo Wayne Gretzky; el jardinero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge; y el icónico Shaquille O’Neal, multicampeón de la NBA con Los Angeles Lakers.

Falcao y sus expectativas para el sorteo del Mundial de la FIFA 2026

Falcao García confía en que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 será favorable a Colombia. Así lo hizo saber el goleador histórico de la selección a DSports en medio de una entrevista hecha desde Washington D. C.

El ‘Tigre’ espera que el soreto sea favorable para la tricolor. “Esperamos que el sorteo sea a favor de Colombia y podamos tener un buen grupo y buenas plazas. Colombia está evolucionando y estoy muy ilusionado con esta selección”, expresó el futbolista samario.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Mundial 2026

sorteo Mundial 2026 hora

horario sorteo mundial 2026

sorteo

a qué horas es el sorteo del mundial

a que hora es el sorteo del mundial

cuando es el sorteo del mundial

a que hora es el sorteo del Mundial

cuando es el sorteo del Mundial 2026

mundial

donde ver el sorteo del mundial 2026

horario del sorteo del Mundial 2026

a que horas es el sorteo del Mundial

Grupos Mundial 2026

Sorteo Mundial

Sorteo del Mundial

Grupos Mundial

Selección Colombia

tricolor

FIFA

Fifa de la paz

a qué hora es el sorteo de la paz

Colombia

Colombia Mundial 2026

en que ciudad quedó Colombia

Dónde ver el sorteo del Mundial

Luis Díaz

Sorteo

Gol Caracol

Sorteo en vivo

Donald Trump

Washington

Falcao

Falcao García

Radamel Falcao García

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.