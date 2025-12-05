Sorpesa en el sorteo del Mundial: Falcao y una buena noticia para la selección de Colombia

Falcao en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

Radamel Falcao García está en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026, que se realiza este viernes 5 de diciembre en Washington. El delantero colombiano llegó acompañado de su esposa, Lorelei Tarón, y desfiló con un elegante traje negro entre celebridades del deporte y el entretenimiento.

La ceremonia contará con una constelación de estrellas que le darán un sello estadounidense al evento. El sorteo será dirigido por la leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, y contará con la conducción de la reconocida locutora Samantha Johnson.

Entre los invitados destacan figuras de talla mundial como el dos veces campeón del Super Bowl Eli Manning; el histórico mariscal de campo Tom Brady; la leyenda del hockey sobre hielo Wayne Gretzky; el jardinero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge; y el icónico Shaquille O’Neal, multicampeón de la NBA con Los Angeles Lakers.

Falcao y sus expectativas para el sorteo del Mundial de la FIFA 2026

Falcao García confía en que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 será favorable a Colombia. Así lo hizo saber el goleador histórico de la selección a DSports en medio de una entrevista hecha desde Washington D. C.

El ‘Tigre’ espera que el soreto sea favorable para la tricolor. “Esperamos que el sorteo sea a favor de Colombia y podamos tener un buen grupo y buenas plazas. Colombia está evolucionando y estoy muy ilusionado con esta selección”, expresó el futbolista samario.

