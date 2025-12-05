Sorteo Mundial 2026: en vivo, siga acá la definición de los grupos de la Copa del Mundo

La primera parada de camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026 comienza este viernes con el sorteo de la Copa Mundo, que se celebra en Washington. Foto: FIFA via Getty Images - Getty Images

Bienvenidos al en vivo del sorteo del Mundial 2026 de El Espectador. Desde las 12:00 del mediodía, cuando se dé el inicio oficial en Washington, comenzará a despejarse el camino que llevará a las 48 selecciones participantes —entre ellas Colombia— hacia la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa es global, no solo porque conoceremos los rivales de la selección nacional, sino porque esta edición inaugura un formato completamente renovado. 12 grupos de cuatro equipos, una estructura que multiplica escenarios y cambia las posibilidades de cada selección. Con más participantes también cambia el desarrollo del torneo: ya no habrá octavos como primera ronda eliminatoria; ahora la fase de duelos directos arrancará desde los dieciseisavos de final, con 32 selecciones en carrera.

Los dos primeros de cada zona avanzan, pero no serán los únicos; los ocho mejores terceros también seguirán con vida en el certamen. En total, el Mundial sumará 104 partidos, una cifra inédita que refleja la magnitud de un torneo que se expande en todos los sentidos.

Acompáñenos en esta transmisión, en la que seguiremos cada movimiento, cada bolillero y cada emparejamiento que definirá el camino de Colombia y de las grandes potencias del planeta fútbol. Aquí comienza la cuenta regresiva hacia el sueño de 2026.

La Copa Mundo se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Estas son las ciudades:

Estados Unidos

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

Nueva York

Filadelfia

San Francisco

Seattle

México

Guadalajara

Ciudad de México

Monterrey

Canadá

Toronto

Vancouver

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 p.m. (hora colombiana)desde el Centro Kennedy de Washington D. C. La transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Gol Caracol y DITU, además de las señales de RCN y DSports.

Las novedades del sorteo del Mundial 2026

El acto del viernes llega con varios ajustes que cambian la dinámica conocida. Para empezar, las cabezas de serie ya están asignadas: México será A1, Canadá ocupará el Grupo B y Estados Unidos estará en el Grupo D. Esa distribución fija el esqueleto inicial del torneo.

Otro cambio importante: el sorteo ya no definirá el calendario. La FIFA anunciará las fechas y sedes el sábado 6 de diciembre a las 12:00 p.m., tomando en cuenta elementos como la presencia de comunidades migrantes, el atractivo de los equipos y la disponibilidad de estadios. Los horarios también se ajustarán al clima y a las franjas de mayor audiencia en Europa.

Además, las posiciones dentro de los grupos para los bombos 2, 3 y 4 ya no se sortearán. La FIFA las asignará de antemano, modificando un procedimiento que llevaba décadas sin alteraciones. Y hay una última novedad de peso: el partido inaugural. México, como A1, abrirá el torneo contra A2, una selección que saldrá del Bombo 3, rompiendo con la tradición del sorteo completamente azaroso.

