Más allá de los resultados, estos partidos sirvieron para que el entrenador comenzara a darle forma a un nuevo proceso, con la presencia de varios futbolistas que no hicieron parte de la convocatoria para la Copa del Mundo. De los 26 jugadores llamados para esta fecha FIFA, 17 no estuvieron en el…

La selección de Colombia cerró su primera fecha FIFA después del Mundial de 2026, en el que alcanzó los octavos de final. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputó tres amistosos: empató contra México, perdió contra Paraguay y le ganó a Perú.

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Estos fueron los mejores jugadores de la selección de Colombia en la fecha FIFA

Más allá de los resultados, estos partidos sirvieron para que el entrenador comenzara a darle forma a un nuevo proceso, con la presencia de varios futbolistas que no hicieron parte de la convocatoria para la Copa del Mundo. De los 26 jugadores llamados para esta fecha FIFA, 17 no estuvieron en el Mundial y 11 recibieron su primera convocatoria a la selección absoluta.

La renovación también se reflejó en la participación durante los tres encuentros. De los 26 convocados, solamente dos no sumaron minutos: el defensor Royer Caicedo y el atacante Óscar Perea. El resto tuvo participación en al menos uno de los compromisos disputados ante México, Paraguay y Perú.

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El abrazo de una cantera que con esfuerzo, disciplina y dedicación sigue dándole talentos a nuestra Selección Colombia 🇨🇴



Vamos, muchachos, a seguir trabajando para que este camino sea largo y exitoso 👏#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/nMFmd4tmMB — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 7, 2026

Los jugadores que dejaron mejores números en Colombia

De acuerdo con las calificaciones de SofaScore, cinco futbolistas terminaron por encima de los 7.0 puntos durante esta fecha FIFA: Davinson Sánchez (7.43), Gustavo Puerta (7.23), Samuel Velásquez (7.23), Yáser Asprilla (7.13) y Jhon Arias (7.07).

Entre ellos aparecen dos de las caras que representan el nuevo proceso. Yáser Asprilla no tuvo participación en el Mundial de 2026 y volvió a tener protagonismo con la selección después de una temporada en la que ha encontrado continuidad en el Girona.

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Samuel Velásquez, por su parte, fue uno de los 11 jugadores que recibieron su primer llamado a la selección absoluta. El defensor disputó los tres partidos de la fecha FIFA y tuvo una participación destacada, especialmente contra Perú, compromiso en el que marcó un golazo para contribuir al triunfo de Colombia.

La presencia de Velásquez en los tres encuentros es una de las señales de la oportunidad que Lorenzo les entregó a los nuevos convocados. El futbolista pudo sumar experiencia internacional y terminó la jornada como uno de los jugadores mejor calificados por SofaScore.

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🇨🇴 | Gustavo Puerta es de las pocas razones que nos motivan a creer en el futuro de la Selección Colombia. pic.twitter.com/RObDfbUn0R — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) October 6, 2026

Un empate, una derrota y una victoria para Colombia en la fecha FIFA

Colombia comenzó esta etapa posterior al Mundial con un empate contra México. Después llegó la derrota contra Paraguay y, para cerrar la fecha FIFA, la selección consiguió una victoria contra Perú.

El balance dejó tres partidos en los que Lorenzo pudo probar diferentes nombres y darle minutos a futbolistas que buscan ganarse un lugar en la selección absoluta. El objetivo, además de los resultados inmediatos, es ampliar las alternativas de cara al siguiente ciclo internacional.

La tricolor volverá a jugar en noviembre. Colombia tiene programados dos amistosos contra Chile, el 13 y el 19 de ese mes, en una nueva oportunidad para que los jugadores que hicieron parte de esta renovación sigan sumando minutos y experiencia con la selección.

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