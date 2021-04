Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló sobre las expectativas que tiene para el clásico de este domingo ante Santa Fe.

Poco a poco se palpita el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe. Embajadores y cardenales se enfrentarán por la fecha 18 de la Liga BetPlay en un partido en el que los azules llegan con la presión de cortar la mala racha contra su rival de patio y obtener a su vez la clasificación a la siguiente fase del torneo colombiano.

Santa Fe lleva más de 30 partidos sin perder en condición de local, y desde 2017 no pierde con Millonarios, dos datos no menores que demuestran el poderío del león en El Campín y la confianza que tienen para enfrentar el clásico capitalino. Con 30 puntos y un segundo lugar en la tabla, los cardenales llegan con mayor serenidad para afrontar un compromiso que puede reafirmar su clasificación y dejarlos como líderes del campeonato si Nacional no vence a Cali en el partido que jugarán el sábado.

“Ganar un clásico va a ser motivante, pero hay algo más importante que es la clasificación. Hemos trabajado de la mejor forma y tendremos la actitud de salir a buscar el partido (...) Estamos a cuatro puntos del primero y a tres del segundo. En el día a día estamos conscientes de que cometemos errores, pero no hay que desesperarse y el domingo vamos a proponer”, afirmó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Dentro de la cancha habrá un duelo de goleadores. Kelvin Osorio, por parte de Santa Fe, y Cristian Arango y Fernando Uribe, que se cree serán titulares por el lado de Millonarios, llevan seis goles cada uno en lo que va del campeonato. Sus referencias son claras y seguramente la amenaza que representan estos jugadores para el cuadro rival será un atractivo para el juego ofensivo en este clásico 322.

“Hay que tratar de que ellos tengan la tranquilidad. Hay que darles la confianza. Son los goleadores. Hay partidos en los que se les cierra y otros en los que se les abre el arco, esperamos que el domingo suceda lo último”, dijo Gamero sobre Uribe y Arango.

El técnico de Millonarios también habló sobre los canteranos, la presión que recae sobre ellos y las críticas al equipo por lo que muchos dicen una “falta de jerarquía” en los partidos con los equipos grandes, pues los embajadores no han podido vencer a sus rivales directos en el campeonato: “Todos los días hablo con la cantera, pero ya no hablamos de eso, sino de compromiso. Si bien se nos han ido algunos resultados, los muchachos han respondido y se han hecho fuertes, y tienen una camada de jugadores de experiencia que los acompañan siempre”, señaló.

“La fortaleza de Santa Fe es el juego aéreo ofensivo. Es un equipo que tiene muy buena posesión de balón. Nosotros tenemos que también buscar nuestras fórmulas, buscar duelos por los costados y hacer buena posesión. Santa Fe tiene posesión ,pero cuando no lo tiene también se incómoda. No hay que desesperarnos cuando lleguemos a zona de ataque”, concluyó el entrenador samario.