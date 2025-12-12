Alfredo Arias y Lucas González palpitaron la final entre Junior y Tolima

Alfredo Arias, director técnico de Junior, y Lucas González, su homólogo de Deportes Tolima, atendieron a los medios de comunicación antes de la final de la Liga BetPlay. Foto: Archivo Particular

Cada vez falta menos para que ruede la pelota en el Metropolitano, escenario donde Junior y Deportes Tolima disputarán los primeros 90 minutos de la definición por la estrella de diciembre. Los dos técnicos detrás de los finalistas atendieron a los medios en la previa de este choque.

El tiburón llega con la intención firme de aprovechar la localía para golpear primero. El equipo de Alfredo Arias clasificó a la final tras superar un cuadrangular exigente, en el que compartió zona con Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín.

“Cuando uno toma un equipo como Junior, no puede prometer más nada que por lo menos llegar a la final y hacer todo lo posible por ser campeón. No se puede maquillar con otras cosas, sabíamos de las responsabilidades que teníamos cuando llegamos”, comentó Arias en rueda de prensa.

Barranquilla, ilusionada con la estrella

Junior busca su undécima estrella con una base sólida que le permite soñar. José Enamorado, Steven Rodríguez y Yimmi Chará se han convertido en piezas determinantes. Además, la presencia de Teófilo Gutiérrez en los minutos finales le da al equipo un toque de jerarquía, liderazgo y experiencia.

“Nosotros más que hablar de divisar, vamos a expresar un deseo y ojalá que ellos tengan que defender mucho y nosotros atacar, ese es el deseo de todo Junior, de todo Barranquilla y de toda la costa, queremos hacerlo bien”, agregó el timonel tiburón sobre lo que espera de esta final.

El ambiente en Barranquilla anticipa una fiesta vibrante. Los pronósticos indican que la temperatura rondará entre los 28 y los 31 grados. La humedad será del 10% y la humedad se estima en un 70%.

El Tolima de Lucas González

Tolima fue el equipo más regular del semestre y clasificó en cuadrangulares con autoridad, sumando 14 puntos de 18 posibles en el Grupo B. Esa solidez le permitió asegurar la ventaja deportiva y, además, la posibilidad de cerrar la serie el próximo martes en el Manuel Murillo Toro, donde suele hacerse fuerte.

Lucas González destacó el rendimiento de su equipo. “Logramos hacer 38 puntos, el punto invisible y entramos bien a cuadrangulares, en los que solo encajamos un solo gol y eso es muy difícil”, comentó el entrenador bogotano, quien al igual que Arias llegó a mitad de año.

Tolima busca su cuarta estrella, un objetivo que despierta ilusión entre sus hinchas, especialmente porque sería la primera celebrada en condición de local. Las condiciones de Adrián Parra, Mauricio González y Kevin Pérez serán claves en la búsqueda de ese objetivo.

“Las finales las queremos ganar todos, como todos los partidos, solo que las finales tienen más consecuencias. Yo quiero ganar como sea, el problema es cómo es ese ‘como sea’”, afirmó González, marcando el tono de una serie que se jugará al límite.

