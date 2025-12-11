Logo El Espectador
Daniel Muñoz tuvo que ir al quirófano por su lesión: ¿qué le pasó y cuánto estará por fuera?

El lateral de la selección de Colombia, que se lesionó con Crystal Palace, estará varias semanas de baja.

Fernando Camilo Garzón
12 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Daniel Muñoz, con la camiseta de Crystal Palace.
Foto: AFP - GLYN KIRK
Daniel Muñoz tuvo que pasar por el quirófano en Inglaterra tras las molestias en la rodilla que arrastró durante las últimas semanas y que lo dejaron fuera de los partidos recientes del Crystal Palace.

El club de Londres confirmó la intervención, necesaria para tratar la lesión que no había cedido y que podía volverse algo de mayor envergadura.

Según explicó el técnico Oliver Glasner, el defensor de la selección de Colombia estará seis semanas de baja, por lo que su regreso se dará hasta entrado el próximo año.

Se trata de una ausencia sensible para el Palace, que pierde a uno de sus jugadores más regulares y determinantes en la banda derecha.

La noticia también preocupa a la selección de Colombia, pues Muñoz es una de las piezas clave del esquema nacional y venía sosteniendo un alto nivel desde su llegada a la Premier League. Su evolución marcará los tiempos de su eventual retorno tanto al club como al equipo tricolor, que ya piensa en el Mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

