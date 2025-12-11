Jorge Bava reveló detalles inéditos de su salida de Santa Fe: “Nunca me hicieron una oferta”

Jorge Bava, ahora entrenador de Cerro Porteño. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe sigue generando repercusiones, sobre todo después de que el propio entrenador uruguayo aclarara que su deseo era continuar en el club, pero nunca recibió una oferta para renovar.

En diálogo con el VBar Caracol, el técnico reveló detalles de cómo se produjo su marcha rumbo a Cerro Porteño y desmontó la idea de que su salida obedeció a una decisión unilateral tomada con anticipación. “Sin duda que fue un gran año, muy trabajoso, muy cambiante… muy contento con este 2025”, afirmó al recordar su ciclo con el león.

Uno de los puntos que más ha sorprendido a la hinchada cardenal es que, según Bava, jamás hubo una propuesta formal para seguir. “Nunca hubo tal oferta en realidad, sí había conversaciones… Después no hubo una oferta o una invitación para quedarme”, aseguró en la entrevista con la cadena radial. El uruguayo agregó que cuando apareció la propuesta de Cerro Porteño, Santa Fe emitió un comunicado “claro y tajante” incluso antes de que él pudiera hablarlo directamente con el presidente Eduardo Méndez.

Bava también se refirió a su vínculo con el vestuario, uno de los pilares del título obtenido en junio. “Con el plantel teníamos una muy buena sinergia, con la gente también. Lo que más me duele es la parte afectiva que teníamos con todo el plantel”, dijo al recordar la conexión forjada en apenas unos meses.

El entrenador explicó que la incertidumbre sobre su continuidad influyó en su decisión final: “Estuve esperando todo ese día en Medellín y hubo un momento que tuve que tomar una decisión”.

En medio de los rumores que surgieron tras conocerse su salida, el uruguayo también aclaró que Atlético Nacional sí lo buscó, aunque de forma indirecta. “Posterior, sí. No oficial, sí allegados… No fue nunca algo concreto del club. Haber cambiado de club en Colombia no me parecía muy ético o acertado en plena competencia”, dijo, subrayando que su enfoque estaba en competir y en intentar renovar el título con Santa Fe.

Sobre su visión del fútbol colombiano, Bava fue directo: “Es muy competitivo… hay que tener cierta regularidad que te permita entrar a los ocho y dentro de esos ocho hay equipos muy poderosos”. También recordó uno de los momentos más épicos del título cardenal: el gol de Hugo Rodallega en la final. “Fue de película ese día… él se lesiona en el calentamiento… ‘me desgarré, pero voy a empezar jugando’”, contó. “Habíamos quedado que hasta que no hiciera un gol no salía… tan pronto hace el gol hicimos el cambio”.

Las palabras de Bava confirman que su abrupta salida se explica más por la falta de una propuesta concreta del club y por la solidez del proyecto que le ofreció Cerro Porteño que por un distanciamiento interno. Su corto ciclo —apenas cinco meses— fue tan exitoso como fugaz: tomó al equipo en abril, se coronó en junio y se marchó en septiembre. Ahora, Santa Fe sigue buscando reconstruir sobre la base del campeón, aunque la sensación sigue siendo de que su proceso pudo haber sido más largo si la directiva hubiese actuado a tiempo.

