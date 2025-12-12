Logo El Espectador
Millonarios confirmó una nueva salida de cara a la temporada 2026

El defensor costarricense Juan Pablo Vargas defendió los colores del cuadro embajador durante seis temporadas y ahora tomará rumbo a México, donde será jugador de Puebla.

Daniel Bello
Daniel Bello
12 de diciembre de 2025 - 12:01 p. m.
Jugador de Millonarios durante encuentro ante Santa Fe disputado en el Estadio El Campin de Bogotá por los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor
Foto: El Espectador - José Vargas
Millonarios continúa ajustando su nómina de cara a la temporada 2026, moviendo fichas con la intención de refrescar la plantilla y abrir espacio para nuevas incorporaciones. El club ha venido liberando cupos de extranjeros y afinando la estructura del equipo. Ya van cinco bajas y dos altas.

El cuadro embajador anunció la salida del defensor central costarricense Juan Pablo Vargas, quien había llegado a la institución en 2020. Su partida se suma a la serie de movimientos que vienen marcando el mercado azul y libera otro cupo de extranjero.

“Desde su llegada, Vargas se caracterizó por su compromiso, su fortaleza defensiva y su capacidad para asumir los retos en cada competición. Su presencia dentro y fuera de la cancha fue sinónimo de seguridad y carácter”, señaló el club en su página oficial.

Tras seis temporadas vestido de albiazul, el zaguero continuará su trayectoria en el fútbol mexicano, donde defenderá los colores del Puebla. El movimiento se venía anticipando desde hace semanas y termina por confirmar la intención del jugador de buscar nuevos retos.

El defensor zurdo deja números sólidos en su paso por la institución, a la que llegó de la mano de Alberto Gamero. Disputó 211 partidos, anotó nueve goles y entregó siete asistencias. Fue parte de tres títulos : la Copa BetPlay de 2022, la Liga de 2023 y la Superliga.

Su salida se convierte en la quinta que confirma Millonarios para la temporada 2026. Antes de Vargas, ya habían sido anunciadas las bajas del brasileño Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales y Juan José Ramírez. Ellos, a diferencia del costarricense, no lograron destacarse en Bogotá.

Por ahora, el cuadro capitalino ha oficializado dos incorporaciones para la campaña que viene. Carlos Darwin Quintero llegó tras quedar libre del Deportivo Pereira, mientras que Mateo García se sumó luego de que el club adquiriera la mayor parte de sus derechos deportivos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

