Deportes
Fútbol Mundial

Manchester United no sale de su crisis: despidió a su DT, Ruben Amorim

El estratega portugués fue apartado de su cargo tras el 1-1 de los red devils contra Leeds United.

Agencia AFP
05 de enero de 2026 - 11:28 a. m.
Ruben Amorim, en su últim partido como DT del Man United.
Ruben Amorim, en su últim partido como DT del Man United.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN
El técnico portugués Rubem Amorim dejó de ser el entrenador del Manchester United este lunes, catorce meses después de llegar a Old Trafford.

Así lo anunció el club, al día siguiente del enésimo mal resultado que aleja al equipo de la cabeza de la Premier League.

El extécnico del Sporting de Lisboa (40 años) no logró durante su estancia en Mánchester devolver el prestigio a los Diablos Rojos, uno de los clubes más laureados del fútbol inglés, pero que en los últimos años no ha logrado grandes títulos.

El comunicado de Manchester United y la situación del equipo

Con el Manchester United situado en la sexta posición de la Premier League (a 17 puntos del líder Arsenal) luego del empate del domingo en Leeds, la dirección del club tomo la decisión de cesar al técnico.

“Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”, explicó la entidad en su comunicado.

La entidad añadió que el exjugador Darren Flechter “se hará cargo del equipo” y se sentará en el banquillo el miércoles contra el Burnley, en partido de la 21ª jornada de la Premier League.

El discreto paso de Amorim por Manchester United

Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 y llevó al club a la final de la Europa League la pasada temporada, perdiendo contra el Tottenham en ese partido disputado en Bilbao (norte de España).

En el campeonato inglés, que el United ha conquistado en 20 ocasiones (récord compartido con el Liverpool), la última de ellas en 2013, el club acabó en la 15ª posición, por lo que esta temporada no disputa ninguna competición continental.

Por Agencia AFP

