El Sporting de Lisboa continúa reforzando su proyecto deportivo y en las últimas horas confirmó una contratación que eleva la competencia en su frente de ataque, en el que el colombiano Luis Javier Suárez es una de las grandes figuras.

El vigente campeón luso anunció el fichaje del joven extremo brasileño Luís Guilherme, procedente de West Ham United de la Premier League

Guilherme, de apenas 19 años, firmó contrato hasta 2030 y tendrá una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Sporting pagó 14 millones de euros por su traspaso, cifra que podría aumentar en tres millones más si cumple ciertos objetivos, además de concederle a West Ham el 15 % de una futura venta.

El atacante brasileño, internacional sub-20, se formó en Palmeiras —con el que ganó el Brasileirao— y la temporada pasada dio el salto a la Premier League. En su presentación, se definió como un jugador rápido, con buena finalización y carácter competitivo. “No me faltará voluntad ni garra. Estoy aquí para ayudar y dar alegrías a la afición”, afirmó.

Luis Javier Suárez, goleador y figura de la Liga de Portgual

Por su parte, pese a la llegada de nuevos nombres en el frente de ataque, el presente de Luis Javier Suárez, que es inmejorable, tiene tranquilo al goleador. El delantero de la selección de Colombia inició el 2026 con gol, marcando en el empate 1-1 contra Gil Vicente.

El samario abrió el marcador a los 45′ minutos tras controlar un balón largo y definir entre las piernas del arquero rival.

Con este tanto, el samario llegó a 15 goles en la Liga de Portugal y 19 en total en la temporada, en 27 partidos, cifras que lo colocan entre los delanteros más efectivos del fútbol europeo.

Suárez se ubica actualmente en la segunda posición de la tabla de goleadores de la Liga de Portugal. El listado lo lidera el griego Vangelis Pavlidis, de Benfica, quien suma 17 anotaciones en igual número de encuentros, mientras que el podio lo completa el español Samu Aghehowa, de FC Porto, con 12 tantos en 16 partidos.

Además, Suárez cerró el 2025 como el máximo goleador colombiano en Europa y ya suma 104 goles en clubes del Viejo Continente, quedando a solo uno de igualar el registro histórico de James Rodríguez.

Por otro lado, en lo colectivo, el empate del Sporting de Lisboa contra Gil Vicente dejó al equipo en el segundo lugar de la tabla con 42 puntos, a siete del líder Porto.

El equipo de Rui Borges sigue firme en la lucha por el título y ahora centra su atención en la Copa de la Liga, donde enfrentará a Vitória Guimarães este martes 6 de enero a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en semifinales.

