Altas y bajas del FPC: estos son todos los fichajes confirmados para la Liga BetPlay 2026

Deportivo Cali, hasta este 31 de diciembre, ha sido el gran protagonista del mercado de fichajes en Colombia en esta ventana, especialmente por el movimiento más sonado relacionado con la llegada de Pedro Gallese, arquero extranjero de la selección peruana. Ese fichaje generó expectativa y reacomodó las expectativas de varios clubes en el fútbol colombiano, marcando el pulso de las negociaciones en las últimas semanas.

En contraste, otros equipos con presencia destacada en la temporada 2025 han tenido más salidas que entradas. Millonarios ha confirmado la incorporación de algunos jugadores, pero en líneas generales la bolsa de refuerzos no ha tenido la intensidad esperada. Clubes como Independiente Medellín y Santa Fe, que fueron protagonistas el año pasado, han visto partir a gran parte de su plantilla y hasta ahora han concretado pocos nombres en reemplazo.

Mientras tanto, los rumores siguen circulando alrededor de otros equipos tradicionales como América, donde las especulaciones sobre posibles incorporaciones abundan, pero las confirmaciones concretas son escasas. En suma, el mercado colombiano vive un movimiento más notorio en las salidas y en las expectativas generadas por fichajes clave, que en una oleada de refuerzos sólidos y cerrados.

Así se ha movido la bolsa de jugadores: solo fichajes confirmados

Atlético Nacional Fichajes: Salidas: Joan Castro Millonarios Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo Salidas: Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda, Juan Pablo Vargas América de Cali Fichajes: Salidas: Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos, Luis Paz Junior de Barranquilla Fichajes: Jannenson Sarmiento Salidas: Deportivo Cali Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso Salidas: Yeison Gordillo, Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo Independiente Santa Fe Fichajes: Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal Independiente Medellín Fichajes: Yony González Salidas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado Once Caldas Fichajes: Jaime Alvarado Salidas: Mateo García, Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz Deportes Tolima Fichajes: Jan Carlos Angulo Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez Deportivo Pereira Fichajes: Arturo Reyes (DT) Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo Atlético Bucaramanga Fichajes: Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez Águilas Doradas Fichajes: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte, Iván Mauricio Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Yony González Deportivo Pasto Fichajes: Jonathan Risueño (DT) Salidas: Diego Martínez Jaguares de Córdoba Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa Alianza FC Fichajes: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza, Yeiner Londoño Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres Boyacá Chicó Fichajes: Salidas: Cúcuta Deportivo Fichajes: Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano Fortaleza CEIF Fichajes: Salidas: Sebastián Valencia, Ronaldo Pájaro Llaneros Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Góez Internacional Bogotá Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez Salidas:

