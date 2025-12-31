James Rodríguez, cerca de jugar con Lionel Messi en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

James Rodríguez y Lionel Messi han sido rivales en distintos equipos. Su cruce más reciente en el partido entre Colombia y Argentina se hizo viral. Foto: Vía X

James Rodríguez vuelve a estar en el centro del mercado internacional. Tras su reciente paso por León de México, el futuro del capitán de la selección de Colombia es incierto y, en medio de múltiples versiones, el rumor que más fuerza ha tomado en las últimas horas apunta a su posible llegada a Estados Unidos para jugar en la MLS.

El futuro de James Rodríguez, otra vez en el aire

El mediocampista colombiano terminó su ciclo en el fútbol mexicano y desde entonces su nombre ha sido vinculado con varios destinos.

En un primer momento, se habló de Pumas y Cruz Azul, dos gigantes de la Liga MX, pero esas negociaciones no prosperaron y el panorama comenzó a cambiar rápidamente.

Además de México, Brasil fue otro de los destinos que sonó con fuerza para el volante creativo que ya jugó en São Paulo.

Clubes del Brasileirao preguntaron condiciones, aunque las conversaciones no avanzaron de manera decisiva y dejaron el camino abierto para nuevas alternativas fuera de Sudamérica.

La MLS toma fuerza como opción real

En ese contexto, la MLS aparece ahora como el escenario más probable para el futuro de James.

El crecimiento de la liga estadounidense, su poder económico y la presencia de figuras internacionales la convierten en un destino atractivo para el colombiano, que busca continuidad y estabilidad de cara a los próximos retos con la selección.

Columbus Crew, el equipo mejor posicionado

El club que tendría las conversaciones más adelantadas es Columbus Crew.

Según las versiones que circulan, el equipo estadounidense ya habría dado pasos firmes para concretar la llegada del 10 colombiano, y el acuerdo estaría bien encaminado.

Otro equipo que mostró interés concreto es Orlando City, que ve en James una figura capaz de potenciar su proyecto deportivo y aumentar su impacto mediático.

Por ahora, ambos clubes aparecen como los principales candidatos para quedarse con el mejor jugador de la última Copa América.

Estados Unidos, un nuevo escenario para James y un nuevo duelo con Messi está en el horizonte

El posible arribo de James a Estados Unidos no solo sería un cambio de liga, sino también un nuevo capítulo en su carrera. La MLS se ha convertido en un destino de estrellas y hoy cuenta con el máximo astro del fútbol mundial: Lionel Messi.

La llegada de James abriría la puerta a un nuevo enfrentamiento con Messi y su Inter Miami, recientemente campeones en Estados Unidos y reforzados con figuras como Luis Suárez.

Sería un cruce más en una rivalidad que ha marcado varios momentos de sus carreras. James y Messi fueron rivales directos en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, y también se han enfrentado en innumerables ocasiones con Colombia y Argentina a nivel de selecciones.

La última vez que se vieron las caras fue tras la final de la Copa América 2024, en Eliminatorias, cuando el argentino encaró al colombiano por unas declaraciones en las que insinuó que Argentina había sido favorecida arbitralmente. Un episodio que añadió tensión a una confrontación histórica.

James busca continuidad a meses del Mundial

Este posible paso por la MLS sería otro giro en la carrera de James Rodríguez, quien en los últimos años jugó en ligas como las de Brasil, Grecia, Catar, España y México, tras una etapa de élite en clubes como Bayern Múnich y Real Madrid.

En León encontró estabilidad, pero el club no pudo retenerlo, y ahora, a meses del Mundial con Colombia, el objetivo del volante es claro: jugar, competir y llegar con ritmo al mayor reto de selecciones.

