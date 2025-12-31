Logo El Espectador
Susto por Roberto Carlos: fue ingresado de urgencia al hospital por problema en el corazón

El legendario lateral de la selección de Brasil tuvo que ser internado en un centro médico, pero ya dio un parte de tranquilidad y aseguró que está a salvo.

Agencia EFE
31 de diciembre de 2025 - 02:04 p. m.
El exfutbolista Roberto Carlos.
El brasileño Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la selección de Brasil, está ingresado en un centro sanitario de São Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron fuentes del club blanco.

El exlateral zurdo, que militó en el club blanco durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que pacedía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.

Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos, de 52 años, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia EFE

