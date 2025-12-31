Hugo Rodallega ganó el premio a mejor jugador de la Liga BetPlay: estas fueron las razones

Hugo Rodallega también fue premiado este 2025 con el premio Guillermo Cano. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hugo Rodallega recibió un nuevo galardón en su carrera al ser elegido como mejor futbolista de la liga colombiana en 2025 en El Rey de América, el prestigioso reconocimiento del diario El País.

El delantero fue premiado tras un año espectacular, coronado con el gol de la décima estrella de Independiente Santa Fe, una acción que le dio la vuelta al mundo por su carga épica y simbólica.

Ese tanto decisivo tuvo un componente adicional que terminó de marcar la historia del premio. Rodallega anotó lesionado, ingresando cojeando al área, en una escena que se convirtió en emblema de entrega, liderazgo y juego limpio. Por ese gesto ya había sido reconocido por El Espectador con el premio Guillermo Cano al Juego Limpio, otorgado recientemente.

Más allá de la imagen inolvidable de la final, el galardón se sostiene en números y regularidad. Rodallega fue el máximo goleador de la Liga BetPlay en 2025 con 23 tantos, confirmando un rendimiento sostenido durante toda la temporada y siendo decisivo en los momentos clave del campeonato.

La cifra crece si se suman todas las competiciones. En total alcanzó 27 goles en el año, superando a atacantes de gran rendimiento como Dayro Moreno y Alfredo Morelos, quienes también firmaron temporadas destacadas, pero quedaron por detrás del impacto global del capitán cardenal.

Otros premios para Colombia en El Rey de América 2025

El reconocimiento individual a Rodallega no fue el único para el fútbol colombiano. En la rama femenina, la distinción fue para Luisa Agudelo, bicampeona con Deportivo Cali de la Liga Femenina, consolidándose como una de las figuras más determinantes del torneo.

En el apartado de entrenadores, el premio al mejor DT de la liga colombiana fue para el uruguayo Alfredo Arias, artífice del Junior campeón de diciembre.

Su equipo, Junior de Barranquilla, fue elegido además como mejor equipo del país en 2025.

Premios en otros países

A nivel regional, Argentina también tuvo sus ganadores. El mejor jugador fue Santiago Sosa, el mejor entrenador Eduardo Domínguez, el mejor equipo Racing Club, y la mejor jugadora Romina Núñez.

En Paraguay, un caso interesante para reseñar es el de Jorge Bava, que fue escogido como el mejor entrenador por su labor en Cerro Porteño, club al que llegó en el segundo semestre después de haber sacado campeón a Santa Fe en el primero.

Brasil, dominante en el Rey de América

En Brasil, los premios recayeron en nombres que dominaron la temporada. El mejor futbolista fue Giorgian De Arrascaeta, el mejor entrenador Filipe Luís, el mejor equipo Flamengo, y la mejor jugadora Gabi Zanotti.

Estos reconocimientos nacionales se replicaron a nivel continental, ya que los mismos protagonistas de Brasil terminaron imponiéndose también en El Rey de América, confirmando una temporada de hegemonía deportiva y coherencia entre el rendimiento local y el impacto internacional.

#EE | Giorgian De Arrascaeta superó en la votación del diario El País a Lionel Messi y Adrián "Maravilla" Martínez.https://t.co/N4drpWxl5m👇🔗 pic.twitter.com/OLCDyfUFM5 — El Espectador (@elespectador) December 31, 2025

El Rey de América forma parte de una votación amplia y plural, realizada por cientos de periodistas de todo el continente, quienes evalúan rendimiento, impacto y contexto a lo largo del año.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador