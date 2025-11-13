¡Estos son los nominados al Puskas! Vea los goles

Lamine Yamal es uno de los nominados con el gol que le marcó a Espanyol. Foto: EFE - Alberto Estevez

La FIFA dio a conocer este jueves el listado de los goles que competirán para llevarse el premio Puskas y el premio Marta, galardones que reconocen a los jugadores y jugadoras que han marcado la mejor anotación del presente año.

Del lado masculino, son 11 los nominados, entre los que se encuentran los goles anotados por el español Lamine Yamal, el inglés Declan Rice y el argentino Santiago Montiel.

El premio, que distingue los goles hechos entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, es seleccionado, en su 50%, por los aficionados, que tienen la potestad de votar por su anotación favorita hasta la media noche del miércoles 3 de diciembre.

El otro 50% que resta recae en leyendas de la FIFA que elegirán el que para ellos es el mejor gol, tanto por su técnica como por su deslumbres. De esta votación en conjunto saldrá la elección al mejor gol del año

El galardón, que James Rodríguez -único colombiano en hacerlo- supo ganar en 2014 por su gol en el mundial contra Uruguay, será entregado en la gala del The Best FIFA Football Awards 2025, que se llevará a cabo el 15 de diciembre.

Listado completo de los nominados al Puskas

Rizky Ridho | Persija Jakarta vs. Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs. Rizespor | 9 de febrero de 2025

Declan Rice | Arsenal vs. Real Madrid | 8 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro vs. Atlas | 16 de abril de 2025

Amr Nasser | Al Ahly vs. Pharco | 17 de abril de 2025

Alessandro Deiola | Cagliari vs. Venezia | 18 de mayo de 2025

Santiago Montiel | Independiente vs. Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

Lamine Yamal | Espanyol vs. Barcelona | 15 de mayo de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul vs. Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

Alerrandro | Vitória vs. Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Listado completo de los nominados al Marta

Jon Ryong-jong | Korea DPR vs. Argentina | 2 de septiembre de 2024

Kishi Núñez | Argentina vs. Costa Rica | 8 de septiembre de 2024

Kyra Cooney-Cross | Germany vs. Australia | 28 de octubre de 2024

Ashley Cheatley | Brentford vs. Ascot United | 3 de noviembre de 2024

Marta | Orlando Pride vs. Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Khadija Shaw | Hammarby vs. Manchester City | 21 de noviembre de 2024

Ally Sentnor | USA vs. Colombia | 20 de febrero de 2025

Lizbeth Ovalle | Tigres vs. Guadalajara | 3 de marzo de 2025

Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs. Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais vs. Arsenal | 27 de abril de 2025

Vivianne Miedema | Wales vs. Netherlands | 5 de julio de 2025

