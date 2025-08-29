América anunció dos refuerzos para superar su mal presente en la Liga BetPlay

Andrés Tello, de pasado en Italia, y Andrés Roa, que llega desde Grecia, son nuevos jugadores del cuadro escarlata. Foto: América de Cali, vía X

América de Cali busca cambiar el rumbo en la Liga BetPlay con dos fichajes de experiencia internacional.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana y con el equipo sumido en los últimos lugares de la tabla, el cuadro vallecaucano anunció este jueves la llegada de Andrés Roa y Andrés Tello, quienes se suman como nuevas caras para el segundo semestre.

El mediocampista Andrés Tello, de 28 años, firmó contrato por un año con América luego de quedar como agente libre.

Formado en Envigado, en 2015 fue fichado por la Juventus y desde entonces desarrolló su carrera en Italia, pasando por clubes como Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania y Salernitana. Su experiencia en el fútbol europeo lo convierte en una de las apuestas fuertes para reforzar el mediocampo escarlata.

📄✍️ ¡El Rojo ya es tu piel, Andrés! 👹 pic.twitter.com/bhuUb7su2K — América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025

Roa, en cambio, regresa al país después de su último paso por el Panetolikos de Grecia.

El volante ofensivo, recordado por su título con Deportivo Cali en 2015, tuvo su paso en Argentina en equipos como Huracán e Independiente.

Ahora, con la camiseta de América, tendrá el reto de reactivar su carrera y darle al club el salto de calidad que necesita para salir del fondo de la clasificación.

🇦🇹 Con su visión y calidad, Andrés Felipe Roa se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos. 👹 pic.twitter.com/9x3nKPuZYp — América de Cali (@AmericadeCali) August 29, 2025

