No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
América de Cali

América anunció dos refuerzos para superar su mal presente en la Liga BetPlay

El cuadro escarlata sumó los refuerzos desde el mercado internacional: Andrés Tello y Andrés Roa.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025 - 11:26 a. m.
Andrés Tello, de pasado en Italia, y Andrés Roa, que llega desde Grecia, son nuevos jugadores del cuadro escarlata.
Andrés Tello, de pasado en Italia, y Andrés Roa, que llega desde Grecia, son nuevos jugadores del cuadro escarlata.
Foto: América de Cali, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

América de Cali busca cambiar el rumbo en la Liga BetPlay con dos fichajes de experiencia internacional.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana y con el equipo sumido en los últimos lugares de la tabla, el cuadro vallecaucano anunció este jueves la llegada de Andrés Roa y Andrés Tello, quienes se suman como nuevas caras para el segundo semestre.

Vínculos relacionados

Terminó la histórica participación de Colombia en la Americup de Baloncesto
Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina 2025: goles y resumen
Epopeya Latam: 25 años de cumbres, leyenda y un legado de esperanza

El mediocampista Andrés Tello, de 28 años, firmó contrato por un año con América luego de quedar como agente libre.

Formado en Envigado, en 2015 fue fichado por la Juventus y desde entonces desarrolló su carrera en Italia, pasando por clubes como Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania y Salernitana. Su experiencia en el fútbol europeo lo convierte en una de las apuestas fuertes para reforzar el mediocampo escarlata.

Roa, en cambio, regresa al país después de su último paso por el Panetolikos de Grecia.

El volante ofensivo, recordado por su título con Deportivo Cali en 2015, tuvo su paso en Argentina en equipos como Huracán e Independiente.

Ahora, con la camiseta de América, tendrá el reto de reactivar su carrera y darle al club el salto de calidad que necesita para salir del fondo de la clasificación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

América de Cali

América

Liga BetPlay

Liga Colombiana

Fútbol Colombiano

Andrés Tello

Andrés Roa

Refuerzos América de Cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar