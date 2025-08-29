Terminó la histórica participación de Colombia en la Americup de Baloncesto

Hansel Atencia, en el partido de Colombia contra Canadá. Foto: EFE - STR

La histórica participación de Colombia en la AmeriCup de Baloncesto 2025 llegó a su final. En Managua, la selección nacional cayó en los cuartos de final frente a Canadá, el equipo más sólido del torneo hasta ahora, que se impuso con claridad por 94-56 y confirmó su favoritismo para pelear por la medalla de oro.

El partido mostró desde el inicio el poderío canadiense. Con figuras como Leonard Miller y Kyshawn George, ambos en dobles dígitos antes del descanso, Canadá tomó ventaja desde el primer cuarto y no soltó la diferencia. Para el medio tiempo ya dominaba el marcador y el control del juego, dejando pocas opciones a la escuadra colombiana.

Las estadísticas reflejan el amplio dominio de los norteamericanos. Canadá anotó 94 puntos y capturó 53 rebotes, con todos sus jugadores registrando al menos una canasta. Además, el equipo tuvo un 51 % de acierto en tiros de campo y convirtió 22 puntos en segundas oportunidades, frente a solo cinco de Colombia.

En cuanto a individualidades, Kyshawn George fue el jugador del partido con 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias en apenas 19 minutos. Miller lo acompañó con 14 tantos y nueve rebotes, quedando a uno del doble-doble. También destacaron Charles Bediako y Kyle Wiltjer con ocho y 12 puntos respectivamente, mientras que Marcus Carr y Jahvon Henry-Blair sumaron nueve unidades cada uno.

Colombia y un torneo para recordar

Colombia tuvo momentos de reacción, especialmente en el tercer cuarto, cuando Hansel Atencia encadenó 11 puntos y tres triples que acercaron al equipo. Sin embargo, la diferencia en la banca y la intensidad física volvieron a inclinar la balanza. Atencia terminó como máximo anotador con 19 puntos, mientras que Michael Jackson brilló en defensa con cuatro robos. Aun así, la selección apenas alcanzó un 31 % de efectividad en tiros de campo, mostrando las limitaciones ofensivas frente a un rival de élite.

Más allá de la derrota, el torneo quedará grabado en la historia del baloncesto colombiano. Por primera vez, la selección llegó a los cuartos de final de la AmeriCup, consolidando un proceso que ya había dado señales de crecimiento en ediciones previas. El equipo avanzó como segundo mejor tercero tras vencer a Nicaragua y competir con fuerza ante Argentina y República Dominicana.

El papel de Braian Angola fue clave en la campaña. Aunque en el duelo ante Canadá apenas sumó nueve puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, fue uno de los grandes líderes del equipo durante la fase de grupos. Sus actuaciones, junto a las de Atencia y Almanza, sostuvieron la ilusión de un plantel que marcó un precedente para el baloncesto colombiano.

Esta clasificación también significa que Colombia logró entrar por tercera vez consecutiva a la AmeriCup, un hito que nunca había alcanzado antes. Haber dado el salto a cuartos confirma que la selección ya no es solo invitada, sino protagonista en el escenario continental.

Así se jugarán las semifinales

En cuanto a la definición del torneo, las semifinales quedaron con dos cruces de lujo: Brasil enfrentará a Estados Unidos, luego de eliminar a República Dominicana y Uruguay respectivamente.

Por el otro lado del cuadro, Canadá se medirá a Argentina, que superó a Puerto Rico. Curiosamente, los mismos cuatro semifinalistas de la edición 2022 en Recife repetirán su presencia en la lucha por las medallas, manteniendo viva la expectativa de un cierre vibrante en Managua.

