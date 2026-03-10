América de Cali cayó 2-0 frente al líder de la Liga Betplay 2026, Deportivo Pasto

Omar Bertel, ex Millonarios, llegó a América de Cali luego de ganar una copa, una liga y una superliga con el conjunto embajador de la mano de Alberto Gamero. Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportivo Pasto sigue fuerte en la Liga Betplay 2026-I y venció 2-0 en la capital de Nariño a un encopetado del país, América de Cali. Muy temprano, apenas en el tercer minuto de juego, Andrey Estupíñan puso en ventaja al conjunto volcánico que se erige como el líder absoluto del campeonato.

No obstante, parecía que la ventaja y el partido se le esfumarían entre las manos a Pasto con la expulsión de Edwin Velasco al minuto 31. Sin embargo, en el 45+1′, el local aumentó la ventaja a dos goles gracias a un tanto de Santiago Córdoba. Una diferencia irremontable en el segundo tiempo.

Así finalizó el encuentro, que dejó a América quinto en la tabla de posiciones con 16 puntos, por detrás de Atlético Nacional y por delante de Junior de Barranquilla. Precisamente estos dos equipos se medirán esta noche en el duelo estelar de la jornada a partir de las 8:30 p.m. en el Romelio Martínez.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Pasto?

El cuadro nariñense tendrá un interesante cotejo el viernes 13 de marzo de 2026 contra Once Caldas. La escuadra manizalita marcha segundo en la liga, por lo que el compromiso representa el partido entre el primero y el segundo del rentado nacional.

A partir de allí, a Deportivo Pasto le bastarán nueve partidos para terminar la fase de todos contra todos, cuatro de esos encuentros en condición de local, entre los que destacan el juego contra Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El conjunto escarlata saltará a la cancha el próximo domingo 15 de marzo para enfrentar a Deportes Tolima. El duelo será en el estadio Pascual Guerrero de Cali y también reviste interés por el buen momento de ambos equipos.

Además, el cuadro americano seguirá a la espera de conocer su grupo en la Copa Sudamericana 2026. Cabe recordar que América hace parte del bombo uno, por lo que enfrentará, al menos en primera ronda, a pesos pesados del continente como River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing de Argentina, Grêmio, Olimpia y Santos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador