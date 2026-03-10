Publicidad

América de Cali cayó 2-0 frente al líder de la Liga Betplay 2026, Deportivo Pasto

A pesar de su importante victoria sobre Atlético Bucaramanga en Copa Sudamericana, la mecha no pudo mantener el impulso y perdió su tercer partido en liga.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
10 de marzo de 2026 - 12:05 p. m.
Omar Bertel, ex Millonarios, llegó a América de Cali luego de ganar una copa, una liga y una superliga con el conjunto embajador de la mano de Alberto Gamero.
Foto: América de Cali
Deportivo Pasto sigue fuerte en la Liga Betplay 2026-I y venció 2-0 en la capital de Nariño a un encopetado del país, América de Cali. Muy temprano, apenas en el tercer minuto de juego, Andrey Estupíñan puso en ventaja al conjunto volcánico que se erige como el líder absoluto del campeonato.

No obstante, parecía que la ventaja y el partido se le esfumarían entre las manos a Pasto con la expulsión de Edwin Velasco al minuto 31. Sin embargo, en el 45+1′, el local aumentó la ventaja a dos goles gracias a un tanto de Santiago Córdoba. Una diferencia irremontable en el segundo tiempo.

Así finalizó el encuentro, que dejó a América quinto en la tabla de posiciones con 16 puntos, por detrás de Atlético Nacional y por delante de Junior de Barranquilla. Precisamente estos dos equipos se medirán esta noche en el duelo estelar de la jornada a partir de las 8:30 p.m. en el Romelio Martínez.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Pasto?

El cuadro nariñense tendrá un interesante cotejo el viernes 13 de marzo de 2026 contra Once Caldas. La escuadra manizalita marcha segundo en la liga, por lo que el compromiso representa el partido entre el primero y el segundo del rentado nacional.

A partir de allí, a Deportivo Pasto le bastarán nueve partidos para terminar la fase de todos contra todos, cuatro de esos encuentros en condición de local, entre los que destacan el juego contra Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El conjunto escarlata saltará a la cancha el próximo domingo 15 de marzo para enfrentar a Deportes Tolima. El duelo será en el estadio Pascual Guerrero de Cali y también reviste interés por el buen momento de ambos equipos.

Además, el cuadro americano seguirá a la espera de conocer su grupo en la Copa Sudamericana 2026. Cabe recordar que América hace parte del bombo uno, por lo que enfrentará, al menos en primera ronda, a pesos pesados del continente como River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing de Argentina, Grêmio, Olimpia y Santos.

