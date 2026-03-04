Publicidad

América vs. Bucaramanga por Copa Sudamericana: fecha, hora y dónde ver

El partido que definirá al segundo equipo colombiano que accederá a la fase de grupos de la “otra mitad de la gloria” se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Diego Alejandro Daza Gómez
04 de marzo de 2026 - 09:40 p. m.
Dylan Borrero celebra su gol.
Dylan Borrero celebra su gol.
Foto: América via Insta
América de Cali y Atlético Bucaramanga se preparan para un duelo crucial por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, un encuentro que definirá al equipo colombiano que avanzará en el torneo continental.

El compromiso se jugará este jueves 5 de marzo, en una llave a partido único que arrojará al clasificado a la siguiente ronda del certamen.

El partido, que se disputará en el Estadio Pascual Guerrero desde las las 7:30 p. m. (hora de Colombia), genera altas expectativas debido a que ambos clubes llegan con ritmo competitivo.

América de Cali marcha tercero en la Liga BetPlay, con un total de 16 puntos en ocho partidos disputados. El conjunto escarlata ha ganado cinco encuentros, empatado uno y perdido apenas dos, con una diferencia de gol a favor de nueve tantos.

Por su parte, Atlético Bucaramanga, si bien no tiene los mismos puntos que América, también está bien posicionado en la liga doméstica. El equipo leopardo suma dos puntos menos que el conjunto escarlata, producto de tres victorias, cinco empates y ninguna derrota, con una diferencia de gol a favor de siete goles.

Este compromiso definirá al segundo equipo colombiano que avanzará a la siguiente fase del torneo continental, luego de que el primer cupo se dispute en el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios. De esta manera, el país conocerá a sus dos representantes en la fase de gurpos de la Copa Sudamericana

América vs. Bucaramanga por Copa Sudamericana: fecha, hora y dónde ver

La transmisión del partido será a través de Directv Sports y su plataforma digital DGO, que ofrecerá la señal en vivo para los aficionados que deseen seguir cada detalle desde sus dispositivos.

  • Fecha: jueves 5 de marzo
  • Estadio: Pascual Guerrero
  • Hora: 7:30 p.m.
  • TV: Directv Sports y DGO

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

