América de Cali goleó a Alianza en Valledupar y ahora es segundo en la Liga BetPlay

Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal marcaron en la goleada escarlata. El onceno local sufrió una expulsión antes del descanso.

Daniel Bello
28 de febrero de 2026 - 11:28 p. m.
El delantero ecuatoriano Daniel Valencia se reportó en la victoria escarlata.
Foto: América de Cali SA
América de Cali firmó este sábado una contundente victoria 3-0 en condición de visitante sobre Alianza, en compromiso correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El conjunto escarlata impuso condiciones desde el inicio y consolidó un triunfo que lo reafirma como protagonista del campeonato.

Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal marcaron los goles que le permitieron al equipo vallecaucano treparse al segundo lugar de la tabla de posiciones. América alcanzó los 16 puntos, uno menos que el líder Internacional de Bogotá, y confirmó su buen momento competitivo.

El equipo escarlata, bajo la dirección del antioqueño David González, volvió a mostrar una tarde de fútbol sólido, esta vez en el estadio Armando Pavajeu de Valledupar. En la presente temporada suma cinco victorias, un empate y tres derrotas, registros que explican su ubicación en la parte alta.

Alianza, en contraste, atraviesa un momento complejo en el torneo. El conjunto vallenato es último en la clasificación y todavía no conoce la victoria en el semestre. Apenas registra tres puntos, producto de tres empates, números que reflejan sus dificultades y lo dejan en una posición comprometida en la lucha por la permanencia.

Para América, las últimas 24 horas también han sido noticiosas fuera del terreno de juego. El pasado viernes presentó oficialmente a su nuevo refuerzo, el delantero Tomás Ángel, formado en Atlético Nacional y procedente de San Diego FC, donde militó durante la temporada 2025 de la MLS.

Los Diablos Rojos se preparan ahora para afrontar la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Bucaramanga. El compromiso está programado para el jueves 5 de marzo, a las 7:30 p.m., en el estadio Pascual Guerrero, donde buscarán trasladar su buen momento al plano internacional.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

