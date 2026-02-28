Nicolás Echavarría encara la última ronda del Cognizant Classic a un golpe del liderato

El golfista colombiano Nicolás Echavarría está en busca de su tercer título en el PGA Tour. Foto: Prensa Nicolás Echavarría

El golfista colombiano Nicolás Echavarría cerró otra buena jornada en el Cognizant Classic y este domingo peleará por su tercer título del PGA Tour. Volvió a firmar una tarjeta sin errores anotando 66 golpes para llegar a un total de (-12), quedando a un solo impacto de los líderes, el norirlandés Shane Lowry y el estadounidense Austin Smotherman, ambos con (-13).

Desde la ronda inicial de la competencia el golfista antioqueño demostró sentirse cómodo en el evento, firmando la que, hasta el momento, ha sido su mejor tarjeta de la competencia con un total de 63 golpes, rendimiento que ha sabido mantener durante los dos últimos días y que le ha permitido estar en la parte alta del tablero de esta competencia que se disputa en el prestigioso PGA National, un resort ubicado en West Palm Beach.

“Hoy volví a tener muy buenas sensaciones con el putt, salvé pares clave en los momentos indicados y esto me permitió estar metido toda la ronda sin cometer errores, algo que se reflejó en el resultado y que me da la posibilidad de estar bien ubicado para la última jornada”, aseguró Nicolás tras su tercer día de competencia.

Tras la jornada de este sábado, la cual obligó a modificar un poco las salidas para la tercera ronda, se prevén fuertes lluvias en esa parte de la Florida, por lo que habrá que esperar qué decisión toma el PGA Tour respecto a los grupos para el último día de la competencia y así definir el grupo con el que jugará el colombiano Echavarría.

“Creo que los aciertos sobre green son muy importantes en este campo y eso me permite estar ahí, bien posicionado para lo que viene. Mañana espero continuar con lo mismo, tranquilidad en el juego, saber qué tiros pegar y sobre todo, poder embocar las posibilidades que me deje”, remarcó.

Por ahora, lo único que está claro es que Nicolás estará ubicado en uno de los dos últimos grupos del torneo y que tendrá la posibilidad de pelear por su tercer título del PGA Tour en un certamen que le sienta bien al golf colombiano.

Cabe recordar que en esta edición del Cognizant Classic también estuvieron presentes el antioqueño Camilo Villegas y el bogotano Marcelo Rozo. Ninguno de ellos dos logró superar el corte en West Palm Beach.

