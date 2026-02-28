Publicidad

EN VIVO: Colombia y Argentina empatan en el Sudamericano Femenino Sub-20

La tricolor podría clasificar al Mundial Sub-20 de Polonia con el empate, pero dependería de un resultado y la diferencia de gol. Ganar le da el boleto directo rumbo a la cita orbital.

Daniel Bello
28 de febrero de 2026 - 09:48 p. m.
AME4476. VILLA ELISA (PARAGUAY), 12/02/2026.- Jugadoras de Colombia forman este jueves, en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Paraguay y Colombia en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME4476. VILLA ELISA (PARAGUAY), 12/02/2026.- Jugadoras de Colombia forman este jueves, en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Paraguay y Colombia en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
Colombia está a un triunfo de asegurar su clasificación al Mundial Sub-20 de Polonia y se jugará esa posibilidad ante Argentina. Ambos seleccionados están obligados a ganar para no depender de otros resultados. No hay margen de error este domingo en Paraguay.

La Tricolor llega a este duelo tras vencer 2-0 a Venezuela, resultado que significó su primer triunfo en el hexagonal final y la devolvió a la pelea. Sin embargo, la tabla está apretada del tercer lugar hacia abajo, con Paraguay y la Vinotinto aún con opciones matemáticas de clasificación.

En la parte alta, Brasil y Ecuador, ya clasificadas, disputarán el título en la última jornada. Argentina sorprendió al liderar su grupo en la primera fase, pero en el hexagonal no sostuvo el nivel y tiene los mismos puntos que Colombia, aunque peor diferencia de gol, lo que la pone en una posición más necesitada.

Minuto a minuto de Colombia vs. Argentina en el Sudamericano Femenino Sub-20:

Actualización claveHace 5 horas

Termina la primera mitad

⏱️ 45+2′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: No hubo tiempo para más en la etapa inicial. Colombia y Argentina empatan en Villa Elisa, resultado que está clasificando a la tricolor al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia. A esta misma hora Ecuador vence 3-1 a Paraguay.

Hace 5 horas

Se juegan dos minutos más

⏱️ 45′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: A pesar de la mejoría sobre la marcha y contar con el dominio de la pelota, Colombia apenas registra un remate a puerta en la primera mitad. Ha sido un primer tiempo intenso.

Hace 5 horas

Colombia vuelve a asumir la iniciativa

⏱️ 40′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: La tricolor le ha apostado a la velocidad de sus extremas para romper las líneas de la defensa argentina. Por lo pronto a Colombia le ha faltado precisión dentro del área rival a la hora de dar pases.

Hace 5 horas

El partido pierde ritmo

⏱️ 35′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: Tras unos primeros minutos intensos el partido perdió un poco de ritmo tras la pausa por hidratación y se equilibró. En este momento reina la cautela en ambos equipos.

Hace 5 horas

Pausa de hidratación

⏱️ 30′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: El juego de Colombia ha ido de menos a más en esta primera media hora. El técnico de Argentina le pide cabeza fría a sus jugadoras. El calor es intenso en Villa Elisa, Paraguay.

Hace 5 horas

Ahora es Colombia el de la iniciativa

⏱️ 25′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: Marian Sterling trató de cabecear dentro del área y estuvo cerca de conectar frente a la portera Siben. De haber hecho contacto habría podido abrir el marcador. Ahora es la tricolor la que juega mejor y la que llevó la pelota al área rival.

Actualización claveHace 5 horas

Llegada clara de Colombia

⏱️ 20′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: Isabella Díaz, de cabeza, exigió la respuesta de la portera Priscila Siben, quien se estiró con suficiencia para evitar la caída de su arco. Es la primera llegada clara del partido.

Hace 5 horas

Primer cuarto de hora

⏱️ 15′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: Tras el asedio argentino de los primeros minutos, el equipo colombiano ha logrado alejar a sus rivales de su área. Poco a poco avanzan metros las dirigidas por Carlos Paniagua.

Hace 5 horas

Paraguay y Ecuador empatan

⏱️ 10′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: Mientras el marcador sigue sin moverse entre colombianas y argentinas, Paraguay equilibró el de su partido frente a Ecuador. Colombia sigue en puestos de clasificación mundialista.

Hace 5 horas

Argentina arrancó con más iniciativa

⏱️ 5′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: Argentina, al que menos le sirve el empate, es el que arrancó con más ímpetu el partido. Por lo pronto Colombia está clasificando al Mundial, sobre todo porque Paraguay, uno de sus rivales directos, ya está 1-0 abajo ante Ecuador.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Colombia y Argentina

⏱️ 1′ | COL🟡🔵 0️⃣-0️⃣ ⚪🔵ARG: La árbitra Elizabeth Tintaya hizo sonar su silbato y ya se juega la última fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026.

Hace 6 horas

El XI de Argentina

Christian Meloni dispuso de un 4-4-2: Priscila Siben; Juana Cangaro, Agustina Maldonado, Luzmila Ramírez, Carolina Ceniza; Denise Rojo, Velantina Tesio, Brisa Jara, Francisca Altgelt; Annika Paz y Kishi Núñez.

Hace 6 horas

El clima en Villa Elisa

A esta hora en Villa Elisa, Paraguay, la temperatura ronda los 33 grados centígrados. El cielo está despejado y la probabilidad de lluvia ronda el 0%. Será un partido exigente bajo el sol.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Colombia

Carlos Paniagua dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Argentina: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez, Lina Arboleda; Isabel Weiner, Juana Ortegón y Sintia Cabezas; Isabella Díaz, Marian Sterling y Maithe López.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

