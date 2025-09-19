No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
América de Cali

América de Cali le ganó a Once Caldas y salió del fondo de la tabla

El cuadro escarlata, en medio de un panorama muy complicado, sumó su segundo triunfo del semestre en la Liga BetPlay.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
20 de septiembre de 2025 - 03:08 a. m.
América y Once Caldas, en el Pascual Guerrero.
América y Once Caldas, en el Pascual Guerrero.
Foto: América de Calí, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

América de Cali cortó su mala racha y consiguió un triunfo 2-1 ante Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, por la jornada 12 de la Liga BetPlay.

El equipo de Manizales abrió el marcador con Jefry Zapata al 45+2’, pero el cuadro local reaccionó en el segundo tiempo con anotaciones de Tilman Palacios al 47’ y Cristian Barrios al 57’, quien además fue elegido la figura del encuentro.

Vínculos relacionados

Bucaramanga le ganó a Tolima y confirmó su liderato: así va la tabla
Sebastián Montoya, en el GP de Azerbaiyán: hora y dónde ver en vivo la Fórmula 2
AVS vs. Benfica: hora y TV para ver a Richard Ríos y el debut de José Mourinho

El compromiso tuvo momentos de tensión en la segunda parte, con América defendiendo la ventaja y Once Caldas presionando en busca del empate.

El portero Joan Felipe Parra fue clave para evitar más goles escarlatas, mientras que Graterol sostuvo al local en los instantes finales. Con esta victoria, América llegó a su segunda en el torneo y salió del último lugar de la tabla.

Por su parte, el cuadro de Hernán Darío Herrera, que está enfocado en alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, mostró rotaciones tras su participación en el torneo continental y lo terminó pagando en Cali, mientras América respira en la parte baja de la tabla y toma un impulso anímico para lo que resta de la fase regular.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

América de Cali

América

Once Caldas

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

América - Once Caldas

América vs Once Caldas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar