América de Cali le ganó a Once Caldas y salió del fondo de la tabla

América y Once Caldas, en el Pascual Guerrero. Foto: América de Calí, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

América de Cali cortó su mala racha y consiguió un triunfo 2-1 ante Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, por la jornada 12 de la Liga BetPlay.

AMÉ 🆚 ONC [2-1]



¡𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! Esta noche nos quedamos con el triunfo en casa.



¡Vamos, Mechita! 👹🔥 pic.twitter.com/NPFKqJFkC2 — América de Cali (@AmericadeCali) September 20, 2025

El equipo de Manizales abrió el marcador con Jefry Zapata al 45+2’, pero el cuadro local reaccionó en el segundo tiempo con anotaciones de Tilman Palacios al 47’ y Cristian Barrios al 57’, quien además fue elegido la figura del encuentro.

El compromiso tuvo momentos de tensión en la segunda parte, con América defendiendo la ventaja y Once Caldas presionando en busca del empate.

El portero Joan Felipe Parra fue clave para evitar más goles escarlatas, mientras que Graterol sostuvo al local en los instantes finales. Con esta victoria, América llegó a su segunda en el torneo y salió del último lugar de la tabla.

Por su parte, el cuadro de Hernán Darío Herrera, que está enfocado en alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, mostró rotaciones tras su participación en el torneo continental y lo terminó pagando en Cali, mientras América respira en la parte baja de la tabla y toma un impulso anímico para lo que resta de la fase regular.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador